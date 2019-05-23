Зеленский: мы хотим низких тарифов - нужно тянуться к инновациям возобновляемой энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что для решения проблем и прорыва во многих отраслях Украине необходимы инновации и новые современные подходы.

"На самом деле, у нас очень много вызовов. Я скажу несколько тезисов. Мы хотим низких тарифов - надо меньше бла-бла-бла об этом - нужно тянуться к инновациям возобновляемой энергетики. Мы хотим экологический чистый и доступный транспорт - нам нужно сделать инфраструктуру для электромобилей и беспилотников", - сказал он, выступая на iForum 2019 в четверг в Киеве.

Зеленский указал, что слова о "хорошем будущем для наших детей" будут просто пустыми фразами, пока в сфере образования не будут применяться инновации.

"Вы сами знаете, что без инноваций нет конкуренции, без конкуренции нет рабочих мест, производства, налогов", - подчеркнул президент.