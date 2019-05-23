Экономика

12:55 23.05.2019

Миссия МВФ продолжает работать в Украине - Смолий

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Миссия МВФ продолжает работать в Украине - Смолий

 Миссия Международного валютного фонда (МВФ) работает в Украине, сообщил глава НБУ Яков Смолий.

"Миссия МВФ сейчас находится в Киеве, проводятся консультации, переговоры. Обсуждается экономическая ситуация, которая сложилась на сегодня. Как только у нас будут какие-то новости по работе миссии, я в первую очередь в своем личном аккаунте в Twitter сразу это прокомментирую", - сказал он журналистам в кулуарах ежегодной конференции "Коммуникация центрального банка: от тайны – к прозрачности" в Киеве в четверг.

Смолий не уточнил дату завершения работы миссии МВФ в Украине, однако сообщил, что на следующей неделе эксперты МВФ еще будут находиться в Украине.

Теги: #нбу #смолий #мвф
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