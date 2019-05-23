Экономика

12:30 23.05.2019

ВБ подтвердил прогноз роста ВВП в 2,7% в 2019 году

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ВБ подтвердил прогноз роста ВВП в 2,7% в 2019 году

Всемирный банк (ВБ) подтвердил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2019 году на уровне 2,7%, сообщила директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

"В 2018 году рост ВВП составил 3,3%... В 2019 году рост замедлится. Мы прогнозируем рост ВВП на 2,7% в 2019 году", - сказала Кахконен на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По ее словам, улучшить показатели роста экономики позволит открытие рынка земли, проведение анбандлинга, решение проблемы неработающих кредитов в госбанках, а также антикоррупционные меры.

"Если будет прогресс по этим направлениям, то Украина получит 3,4% роста ВВП в 2020-м и 3,8% в 2021 году", - сказал ведущий экономист ВБ Фарук Кхан.

При этом он отметил, что в случае невыполнения этой повестки дня, рост экономики снизится до уровня ниже 2% ВВП.

Теги: #вб #украина #ввп
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