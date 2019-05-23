Аэропорт "Киев" вдвое увеличил пропускную способность после реконструкции терминала "А"

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) увеличил пропускную способность в два раза в связи с расширением основного терминала "А" еще на 9,5 тыс. кв. м – до 23,7 тыс. кв. м, сообщил совладелец аэропорта Денис Костржевский на открытии терминала в четверг.

По его словам, реконструкция терминала обошлась в 630 млн грн.

Костржевский также отметил, что аэропорт также вдвое увеличил количество стоек регистрации и паспортных столов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на первом этаже нового крыла терминала разместили 23 стойки регистрации и девять пунктов надзора за авиационной безопасностью. На привокзальной площади построили новый паркинг на 135 парковочных мест.

Терминал "А" также планируется заполнить магазином Duty Free, кафе WOG, тремя ресторанами и несколькими сувенирными лавками.

По словам Костржевского, аэропорт планирует дальнейшее расширение терминала.

"В проекте есть третья очередь строительства - по вторую сторону терминала, что увеличит площадь терминала "А" еще в два раза" – сказал он, не уточнив, при этом сроки начала строительства.

Как сообщалось, в октябре 2018 года пресс-служба аэропорта "Киев" сообщала, что по их расчетам расширение терминала увеличит пропускную способность вдвое. При этом текущая пропускная способность на тот момент составляла 700 человек в час.

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского расположен в деловом центре столицы в 7 км от его центра. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает 2-е место в Украине.

В аэропорту расположены три терминала, которые до расширения занимали 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - "В" - входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

По итогам 2018 года аэропорт обслужил 2,812 млн пассажиров, что на 52% выше показателя 2017 года. Количество рейсов составило 30,248 тыс. (на 30,1% больше).