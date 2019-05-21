"Укрзализныця" за 4 мес. увеличила объем контейнерных перевозок на 8%

АО "Укрзализныця" в январе-апреле 2019 года перевезла по территории Украины более 125 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Согласно сообщению на сайте компании во вторник, объемы перевозок грузов в составе контейнерных поездов выросли на 70% - до 44,3 тыс. TEU, что составляет 36% от общего объема контейнеров.

"Наша цель - максимально эффективно использовать имеющийся грузовой подвижной состав. Поэтому мы стимулируем грузовладельцев перевозить грузы в контейнерах в составе регулярных контейнерных поездов. Для них это - существенное уменьшение стоимости перевозки вместе с гарантированным сроком доставки, а для "Укрзализныци" - уменьшение эксплуатационных расходов", - отметил глава компании Евгений Кравцов.

Он также напомнил, что за январь-апрель 2019 года компания запустила три новых контейнерные поезда, два из которых - международные.

По данным государственного железнодорожного перевозчика, сейчас в Украине 20 контейнерных поездов, из которых 17 курсируют на регулярной основе.

Как сообщалось, в апреле этого года Укрзализныця" запустила новый регулярный контейнерный поезд со станции "Нижнеднепровск-Узел" до станции Славкув (Польша).

В 2018 году "Укрзализныця" перевезла 334,963 тыс. TEU, что на 13% больше, чем за 2017 год (295,479 тыс. TEU).