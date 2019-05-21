Опубликовано уведомление о возбуждении Украиной антидемпингового расследования в отношении импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая

Уведомление о возбуждении Украиной антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая опубликовано в официальном правительственном издании "Урядовый курьер" в субботу.

Согласно документу, расследование возбуждено Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) по жалобе национального производителя труб "Интерпайп Нико тьюб" (Никополь Днепропетровской обл.).

Проведение расследования поручено Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ).

При этом уточняется, что решение МКМТ от 14 мая 2019 года вступает в силу с момента данной публикации, то есть с 18 мая.

Ранее МЭРТ сообщила, что МКМТ начала антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая.

При этом пояснялось, что национальный производитель обратился в МЭРТ с жалобой, утверждая, что в 2015-2018 годах цены импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из КНР были ниже цен на подобный товар отечественного производителя, а в 2018 году - ниже себестоимости товара отечественного производителя, указывает министерство.

По его данным, рост импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая по итогам 2018 года составил 356% по сравнению с 2015 годом.

"Комиссия установила, что национальный производитель привел достаточно доказательств, на основании которых можно считать, что импорт в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб происхождением из КНР мог осуществляться по демпинговым ценам", – констатировало МЭРТ.

"Интерпайп Нико Тьюб" – один из крупнейших производителей бесшовных труб для нефтегазовой отрасли, труб специального назначения для машиностроения и энергетической отрасли, а также труб общего назначения для применения в других промышленных областях. Производственная мощность предприятия - более 600 тыс. тонн труб в год.

"Интерпайп" - международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания. Входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", ЧАО "Интерпайп Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.