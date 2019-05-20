British Airways приостанавливает полеты между Киевом и Лондоном

Один из крупнейших авиаперевозчиков Великобритании British Airways (Лондон) приостанавливает полеты в Украину в связи с их коммерческой невыгодностью, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Британских авиалиний в понедельник.

"К сожалению, мы приостанавливаем полеты в Киев. У нас долгая история полетов в Украину, которой мы гордимся, но это больше не является коммерчески выгодным. Мы продолжаем прислушиваться к тому, чего хотят наши клиенты, и регулярно оцениваем маршруты", - заявили в British Airways.

При этом в компании отметили, что они будут сотрудничать с другими авиаперевозчиками для перерегистрации пассажиров, которые уже имеют подтвержденное бронирование на рейсы.

Согласно информации на сайте British Airways, последний перелет из Лондона (Хитроу) в Киев (Борисполь) и обратно запланирован на 2 октября 2019 года.

Экс-глава Государственной авиаслужбы Украины Денис Антонюк считает, что главными причинами ухода Британских авиалиний из Украины являются неравные условия с другими компаниями, выполняющими рейсы в Лондон.

"Министерству (инфраструктуры – ИФ) неоднократно говорили: правильно (и как это работает во всех умных аэропортах) разделять лоукосты и не лоукосты по разным аэропортам. Мы же, игнорируя даже "Жуляны" (международный аэропорт "Киев" им.Сикорского – ИФ), сразу открыли лоукостам "Борисполь", - написал он в Facebook.

Кроме того, Антонюк указал на то, что British Airways, в отличие от лоукоста Ryanair, не получают скидки от аэропорта "Борисполь".

"Кто интереснее Украине, Ryanair, вывозящий деньги из Украины в Европу, или бизнес ориентированный British Airways – вопрос стратегический. Я думаю, нужнее British+Ryanair, привозящий туристов. Мы же, вместо пусть долгого, но стратегически верного пути, выбрали простые, но очень эмоциональные решения, верные для политического рейтинга, но невыгодные для авиации", - добавил экс-глава Госавиаслужбы.

В тоже время, министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментариях к этому посту написал, что государство обеспечило одинаковые правила игры для всех авиаперевозчиков.

"Задача государства - гарантировать прозрачную конкуренцию и одинаковые правила игры. Мы это обеспечили", - отметил министр.

British Airways была единственным авиаперевозчиком по маршруту Киев-Лондон, который летал в аэропорт "Хитроу". Обслуживающая этот маршрут МАУ (Международные авиалинии Украины) летает в Гатвик, Ryanair — в Станстед, Wizz Air — в Лутон.