Экономика

16:25 20.05.2019

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 18 летних поездов

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"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 18 летних поездов

АО "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 18 летних поездов в направлении морских курортов Украины, сообщается на сайте перевозчика.

Компания также разрабатывает назначения других дополнительных поездов на популярных направлениях и дополнительных рейсов отдельных поездов.

В частности, на лето назначены следующие поезда: №472/471/552 Днепр-Кривой Рог-Бердянск с 6 июня по 16 сентября по четным числам; №213/214 Сумы-Одесса с 1 июня по 15 сентября по нечетным числам; №271/272 Харьков-Одесса с 19 июня по 21 сентября через день; №114/118 Черновцы-Геническ с 30 мая по 7 сентября ежедневно и №243/244 Ивано-Франковск-Бердянск с 1 июня по 1 сентября ежедневно.

Летом также будут курсировать поезда: №162/161 Николаев-Киев, назначенный на 14, 22, 28 июня, 6, 12, 20, 26 июля, 2, 10, 16, 24, 30 августа; №168/167 Львов-Одесса с курсированием 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июня, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 июля, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 августа и 1 сентября; №190/189/244 Днепр-Кривой Рог-Геническ с 5 июня по 9 сентября по нечетным датам; №212/211 Новоалексеевка - Харьков с 14 июня по 1 сентября ежедневно и № 215/216 Покровск-Новоалексеевка с 1 июня по 31 августа ежедневно.

Кроме этого, на летний период назначены поезда: №232/231 Геническ-Ивано-Франковск с 6 июня по 10 сентября по четным числам, кроме 18, 20 июня; №256/255 Львов-Херсон 18, 22, 26, 30 июня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июля, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа, 4, 8, 12, 16 сентября; №261/262 Харьков - Бердянск, с 7 июня по 7 сентября ежедневно; № 63/263/264 Харьков-Киев-Одесса с 14 июня по 2 сентября ежедневно; №291/293 Ковель - Одесса с 31 мая по 16 сентября ежедневно; №298/297 Киев-Херсон с 30 мая по 22 сентября ежедневно; №729/730 (Интерсити) Харьков-Геническ с 13 июня по 1 сентября ежедневно кроме вторника, а также поезд №170/169 Львов-Одесса с рейсами 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 июня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июля, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 августа, 2 и 3 сентября.

Подробнее с расписанием движения этих поездов можно ознакомиться на сайте "Укрзализныци".

"Укрзализныця" также назначила дополнительные рейсы поезда №86/85 Львов-Новоалексеевка, он будет курсировать с 31 мая по 7 сентября по нечетным числам.

Кроме этого, прорабатываются назначения дополнительных поездов в Одессу, Николаев, Херсон, Новоалексеевку, Геническ и Бердянск, которые будут курсировать в пиковые периоды летних перевозок, а также "детских" поездов для перевозки групп детей.

Теги: #укрзализныця #поезда
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