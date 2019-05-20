Заявление Зеленского о роспуске Рады и возможной отставке правительства в краткосрочной перспективе существенно не отразится на гривне - банкиры

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады восьмого созыва и возможной отставке Кабинета министров в краткосрочной перспективе существенно не отразится на курсе гривни, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры.

Так, по словам начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрия Гриненко, гривня на межбанковском валютном рынке продолжает укрепляться.

"Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился с уровня 26,33 грн/$1 до 26,185 грн/$1 на данный момент в связи с притоком валюты от нерезидентов. То есть такая ситуация (роспуск Верховной Рады и возможная отставка правительства - ИФ) была прогнозируема и их не настораживает. Это, наверное, те слова, которые они хотели бы услышать, ведь это позитивные сообщения для граждан. По вторникам проводится аукцион, и нерезиденты готовятся к покупке ОВГЗ на завтрашнем аукционе", - сказал он.

Директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной полагает, что роспуск Верховной Рады и возможная отставка правительства может оказать краткосрочное несущественное дестабилизирующее влияние на курс гривни.

"Политические факторы - роспуск Рады и возможная отставка правительства - могут оказать краткосрочное несущественное дестабилизирующее влияние на курсовую динамику, усиливая спекулятивную составляющую, но в среднесрочной перспективе определяющим будет воздействие фундаментальных экономических факторов, влияющих на соотношение притока и оттока валюты: объемы и график долговых выплат, ход сотрудничества с мировыми финансовыми организациями, интерес инвесторов к вложениям в ОВГЗ, конъюнктура мировых сырьевых и фондовых рынков, объемы экспортной выручки и поступлений от трудовых мигрантов", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - сказал Зеленский в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник.

Перед этим он попросил депутатов принять ряд неотложных законов, уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны и дал для этого два месяца.