IFC разместил дебютный выпуск облигаций в гривне на 1,35 млрд грн под 15,75%

Международная финансовая корпорация (IFC), член группы Всемирного банка, осуществила дебютный выпуск облигаций, деноминироанных в гривне, под 15,75% годовых для поддержки своих операций в Украине.

"В понедельник (13 мая) осуществили первый выпуск облигаций в гривне", – сообщил глава представительства IFC в Украине, Молдове и Беларуси Джейсон Пелмар.

По его словам, такое размещение подтверждает наличие интереса к гривневым инструментам на рынке, особенно, когда эмитент имеет рейтинг "AAA".

В представительстве IFC агентству уточнили, что дебютный выпуск облигаций будет погашен в 2020 году.