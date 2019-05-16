Экономика

16:45 16.05.2019

IFC разместил дебютный выпуск облигаций в гривне на 1,35 млрд грн под 15,75%

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IFC разместил дебютный выпуск облигаций в гривне на 1,35 млрд грн под 15,75%

Международная финансовая корпорация (IFC), член группы Всемирного банка, осуществила дебютный выпуск облигаций, деноминироанных в гривне, под 15,75% годовых для поддержки своих операций в Украине.

"В понедельник (13 мая) осуществили первый выпуск облигаций в гривне", – сообщил глава представительства IFC в Украине, Молдове и Беларуси Джейсон Пелмар.

По его словам, такое размещение подтверждает наличие интереса к гривневым инструментам на рынке, особенно, когда эмитент имеет рейтинг "AAA".

В представительстве IFC агентству уточнили, что дебютный выпуск облигаций будет погашен в 2020 году.

Теги: #облигации #ifc
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