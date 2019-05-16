В "Укроборонпроме" обеспокоены рисками срыва ГОЗ и планов ВТС в связи с темпами и противоречиями реформы системы стандартизации в ОПК

В госконцерне "Укроборонпром" высказываются за ускорение темпов реформы национальной системы стандартизации в ОПК в рамках заявленного перехода оборонной отрасли на техстандарты НАТО и прогнозируют увеличение рисков срыва гособоронзаказа (ГОЗ) и планов ВТС в связи с текущими противоречиями начатой реформы.

Как следует из распространенного в четверг заявления пресс-службы госконцерна, "Укроборонпром" поддерживает намерение усилить уголовную ответственность за нарушение условий техстандартов в ОПК, предусмотренное принятым Верховной Радой в июле 2015 года законопроектом N1793, оговаривающим внесение соответствующих изменений в ст.114 Уголовного кодекса Украины. Вступление в действие новых норм УК Украины разблокировано парламентом 15 мая после трехлетнего процедурного блокирования.

При этом в госконцерне акцентируют: "Поскольку проектом предусматривается ввести уголовную ответственность за нарушение условий техстандартов, возникает реальная угроза полной остановки выполнения государственного оборонного заказа: как государственными, так и частными предприятиями ОПК. Это связано с тем, что действующая система стандартизации является рудиментом времен СССР, и до сегодняшнего дня частично базируется на стандартах ГОСТ, принятых более 30-40 лет назад".

"Эти стандарты уже не соответствуют современному уровню требований, предъявляемых к системам вооружений, технической базе их производства и создают риски возникновения препятствий в возможных совместных оборонных проектах со странами ЕС и НАТО", - подчеркивают в "Укроборонпроме", уточняя: на практике это приведет к невозможности использования в оборонных госпрограммах, включая ГОЗ, западных комплектующих: "от бронестали из стран ЕС, до современной электроники из США - потому что они не соответствует стандартам времен СССР".

В результате принятого ВР решения, подчеркивается в заявлении, "украинский БТР-4 останется без бронестали, модернизированные Т-64 образца 2017 года без тепловизоров, бойцы без цифровой защищенной связи".

"В этой ситуации "Укроборонпром" призывает народных депутатов максимально способствовать модернизации устаревшей системы стандартизации в сфере ОПК и созданию оптимального механизма для перехода к единой системе стандартизации мирового уровня", - отмечают в госконцерне.

"Считаем, что введению уголовной ответственности за нарушение правил, стандартов и технических регламентов, должно предшествовать обновление национальной системы технического регулирования в сфере производства, ремонта и модернизации продукции военного назначения", - уточняют в "Укроборонпроме".