Экономика

14:37 16.05.2019

Украинский стартап SolarGaps победил в Мюнхене в конкурсе решений по энергетическому переходу

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Украинский стартап SolarGaps победил в Мюнхене в конкурсе решений по энергетическому переходу

Украинская компания SolarGaps, разработавшая жалюзи со встроенными солнечными панелями, одержала в Мюнхене победу в конкурсе решений по энергетическому переходу The smarter E AWARD 2019, сообщила пресс-служба общественной организации Greencubator.

В конкурсе инновационного хаба The smarter E, деятельность которого направленна на развитие отраслевых решений, проект одержал победу в номинации Smart Renewable Energy.

Ранее SolarGaps стала победителем программы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Климатические инновационные ваучеры", а также получила EUR1 млн от рамочной программы Европейского Союза по развитию научных исследований и технологий Horizon 2020 .

Энергетический переход – преобразования в энергетике, направленные на снижение доли потребления ископаемых видов топлива.

Теги: #солнечная_энергия #конкурс #стартап #solargaps #панели
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