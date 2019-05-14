Экономика

10:15 14.05.2019

Под стенами Кабмина Союз железнодорожников требует повышения зарплаты и увольнения главы "Укрзализныци" Кравцова

1 мин читать
Под стенами Кабмина Союз железнодорожников требует повышения зарплаты и увольнения главы "Укрзализныци" Кравцова

У здания Кабинета министров Украины в центре Киева проходит акция протеста членов Союза железнодорожников с требованием повышения заработной платы и увольнения главы правления ПАТ "Укрзализныця" Евгения Кравцова.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" по состоянию на 9:20 вторника у здания правительства по улице Грушевского собралось около 1,5 тыс. участников акции и люди продолжают подходить. Перед входом установлена сцена с колонками, с которой поочередно выступают активисты профсоюзов.

Протестующие держат в руках флаги профсоюзных организаций и плакаты с надписями: "Кабмин, пересмотри план "Укрзализныци", "Требуем выплатить 13-тую зарплату", "Здоровье железнодорожников - безопасность движения", "За достойную зарплату", "Нет оптимизации", и ряд других.

Участники акции, в частности, требуют достойной оплаты труда, выполнения отраслевых соглашений, прекращения сокращения работников и отставки правления ПАО "Укрзализныця" и его главы Е.Кравцова.

Здание правительства охраняет несколько десятков правоохранителей, обстановка в районе проведения акции мирная, каких-либо конфликтов между стражами правопорядка и протестующими не наблюдается.

Теги: #кравцов #укрзализныця #акция_протеста #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:58 14.05.2019
"Укрзализныця" с 15 мая откроет интернет-продажу билетов на все польские поезда

"Укрзализныця" с 15 мая откроет интернет-продажу билетов на все польские поезда

12:10 11.05.2019
"Укрзализныця" заявляет о незаконной растрате 50,9 млн грн экс-руководством вагонного участка станции "Киев-Пассажирский"

"Укрзализныця" заявляет о незаконной растрате 50,9 млн грн экс-руководством вагонного участка станции "Киев-Пассажирский"

20:08 10.05.2019
Гройсман сообщил о консультациях и с Порошенко, и с Яценюком, а о формате похода на выборы расскажет позднее

Гройсман сообщил о консультациях и с Порошенко, и с Яценюком, а о формате похода на выборы расскажет позднее

16:47 10.05.2019
Мининфраструктуры не планирует переводить "Укрзализныцю" на евроколею – по направлению Львов-Киев-Одесса лягут параллельные пути

Мининфраструктуры не планирует переводить "Укрзализныцю" на евроколею – по направлению Львов-Киев-Одесса лягут параллельные пути

12:02 10.05.2019
"Укрзализныця" запускает регулярные рейсы сдвоенного состава экспресса в аэропорт "Борисполь" в пиковые часы

"Укрзализныця" запускает регулярные рейсы сдвоенного состава экспресса в аэропорт "Борисполь" в пиковые часы

17:19 09.05.2019
Минфин на следующей неделе намерен представить на утверждение Кабмина Бюджетную декларацию на 2020-2022

Минфин на следующей неделе намерен представить на утверждение Кабмина Бюджетную декларацию на 2020-2022

15:34 08.05.2019
Кабмин утвердил порядок предоставления займа на строительство и ремонт жилья для ветеранов войны

Кабмин утвердил порядок предоставления займа на строительство и ремонт жилья для ветеранов войны

15:31 08.05.2019
Кабмин уточнил нормы порядка заключения офсетных договоров с учетом нового закона о закупках оборонного импорта

Кабмин уточнил нормы порядка заключения офсетных договоров с учетом нового закона о закупках оборонного импорта

14:36 08.05.2019
"Дельта Вилмар" отмечает дефицит локомотивной тяги "Укрзализныци"

"Дельта Вилмар" отмечает дефицит локомотивной тяги "Укрзализныци"

14:22 08.05.2019
Кабмин продлил срок реализации программы повышения безопасности АЭС Украины до конца 2023г

Кабмин продлил срок реализации программы повышения безопасности АЭС Украины до конца 2023г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" с 15 мая откроет интернет-продажу билетов на все польские поезда

"Нафтогаз" разослал контракты с предложением цены газа для нужд населения на май и июнь

Зеленский может встретиться с представителями украинских банков с иностранным капиталом - источник

Миссия МВФ прибудет в Украину 21 мая

Условием запуска рынка электроэнергии является недопущение ее подорожания для населения

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс биткойна превысил отметку в $8000 впервые за 10 месяцев

Наземным домашним СЭС мощностью до 30 кВ гарантируют "зеленый" тариф до конца 2019 г.

"Нафтогаз" разослал контракты с предложением цены газа для нужд населения на май и июнь

"Нафтогаз" предлагает газ для населения на условиях ПСО по цене, которая почти на 4% ниже апрельской

Политика низких процентных ставок сохранится в ближайшие годы - зампредседателя ФРС

Зеленский может встретиться с представителями украинских банков с иностранным капиталом - источник

Миссия МВФ прибудет в Украину 21 мая

КБ "Южное" освоило технологии 3D-печати при создании перспективных ракетных двигателей

Еврокомиссия оштрафовала AB InBev на 200 млн евро за нарушение правил конкуренции

Mastercard выделила средства на маркетинг британского Koto – аналога monobank

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА