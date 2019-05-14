Под стенами Кабмина Союз железнодорожников требует повышения зарплаты и увольнения главы "Укрзализныци" Кравцова

У здания Кабинета министров Украины в центре Киева проходит акция протеста членов Союза железнодорожников с требованием повышения заработной платы и увольнения главы правления ПАТ "Укрзализныця" Евгения Кравцова.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" по состоянию на 9:20 вторника у здания правительства по улице Грушевского собралось около 1,5 тыс. участников акции и люди продолжают подходить. Перед входом установлена сцена с колонками, с которой поочередно выступают активисты профсоюзов.

Протестующие держат в руках флаги профсоюзных организаций и плакаты с надписями: "Кабмин, пересмотри план "Укрзализныци", "Требуем выплатить 13-тую зарплату", "Здоровье железнодорожников - безопасность движения", "За достойную зарплату", "Нет оптимизации", и ряд других.

Участники акции, в частности, требуют достойной оплаты труда, выполнения отраслевых соглашений, прекращения сокращения работников и отставки правления ПАО "Укрзализныця" и его главы Е.Кравцова.

Здание правительства охраняет несколько десятков правоохранителей, обстановка в районе проведения акции мирная, каких-либо конфликтов между стражами правопорядка и протестующими не наблюдается.