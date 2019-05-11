Экономика

15:42 11.05.2019

"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европу

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"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европу

АО "Укртранснафта" (УТН) возобновило транзит нефти в Европейский союз по магистральному нефтепроводу "Дружба", сообщила пресс-служба УТН.

"Это стало возможным, в частности, после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, которая находится в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать", – отмечено в сообщении.

По данным украинского оператора нефтетранспортной системы, транзит нефти был возобновлен в 14:35.

Как сообщалось, на фоне нефтяного форс-мажора в Беларуси "Укртранснафта" 25 апреля 2019 года вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"). Перед этим, 19 апреля, концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной (загрязненной органическими хлоридами нефти) российской нефти.

"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

Общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который скопился в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши, был оценен в 5 млн тонн.

30 апреля Беларусь полностью остановила прокачку нефти для вытеснения загрязненной нефти с российского и белорусского участков "Дружбы".

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая. УТН заявила о готовности возобновить транзит нефти в ЕС.

Теги: #ес #укртранснафта #украина #нефть
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