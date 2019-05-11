Экономика

14:43 11.05.2019

Проблемы со светлыми нефтепродуктами и энергоуглем из-за санкций РФ отсутствуют

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Проблемы со светлыми нефтепродуктами и энергоуглем из-за санкций РФ отсутствуют

Возможное прекращение или ограничение Россией с 1 июня поставок в Украину нефтепродуктов и угля не несет проблем украинской энергетике и рынку светлых нефтепродуктов, тогда как в других сегментах правительство ведет работу по минимизации рисков, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"По светлым нефтепродуктам…, по энергетическому углю мы вообще не видим проблем", - сказал глава правительства в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Премьер подчеркнул, что правительство работает со всеми участниками рынка, с производителями и импортерами для того, чтобы минимизировать любое негативное воздействие.

"По коксующемуся (углю) ведется работа… По дизельному топливу, по газу есть вопросы, с которыми мы сегодня работаем и минимизируем любое негативное воздействие", – сказал В.Гройсман.

Он подчеркнул, что диверсификация и энергетическая независимость для страны имеет ключевое значение, и такие стратегические задачи поставлены во всех секторах топливно-энергетического комплекса страны, в частности, в атомной энергетике и на рынке природного газа. "Понятно, что всегда хочется быстрее - и это важный вопрос, который сейчас стоит перед Национальной компанией "Нафтогаз Украины", - добавил украинский премьер.

Как сообщалось, согласно постановлению правительства РФ от 18 апреля поставки угля, нефти и нефтепродуктов в Украину с 1 июня этого года будут осуществляться только на основании разрешений, выдаваемых российским Минэкономразвития.

По данным Госстата Украины, в 2018 году импорт угля из РФ составил 15,01 млн тонн на $1,82 млрд, или 70,2% от всего объема импорта (в тоннах) этого энергоресурса. В том числе поставки российского антрацита, используемого на ТЭС, составил 3,62 млн тонн на $387,3 млн, битуминозного (каменного) угля, в том числе и коксующего – 11,36 млн тонн на $1,43 млрд.

Помимо того Украина в 2018 году импортировала из РФ 3,16 млн тонн нефтепродуктов, что составило 39,2% общего объема импорта этих энергоресурсов, на общую сумму $2,06 млрд.

Теги: #гройсман #россия #украина #нефть
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