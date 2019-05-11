Гройсман верит в завершение анбандлинга "Нафтогаза" до 1 января 2020 года

НАК "Нафтогаз Украины" имеет все возможности для завершения анбандлинга как условия привлечения иностранного партнера к управлению газотранспортной системой Украины, до 1 января 2020 года, и ответственность за это несет глава правления НАК Андрей Коболев, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Что касается дальнейшей деятельности газотранспортной системы, анбандлинга и добычи газа - это персональная ответственность НАК "Нафтогаз Украины" и председателя правления Коболева. Он имеет сегодня мандат, чтобы эффективно провести всю эту работу, увеличить добычу газа, обеспечить функционирование совместно с международными партнерами газотранспортной системы", - сказал В.Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Премьер подчеркнул, что все необходимые правительственные акты были принятые еще в 2016 году.

На вопрос о том, верит ли глава правительства в завершение анбандлинга до 1 января 2010 года, В.Гройсман ответил: "Это абсолютно возможно, если этим профессионально заниматься".

Комментируя новый раунд трехсторонних переговоров, о необходимости скорейшего проведения которого заявил на днях вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, премьер отметил, что украинскую делегацию на них по-прежнему возглавляет министр иностранных дел, которому такие полномочия дало правительство.

На уточняющий вопрос, не будет ли препятствием для продолжения переговоров смена министра иностранных дел в связи с избранием нового президента Украины, В.Гройсман констатировал, что на данный момент уполномоченным правительством заниматься этим вопросом остается нынешний глава МИД Павел Климкин.



Полный текст интервью В.Гройсмана будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"