"Укрзализныця" заявляет о незаконной растрате 50,9 млн грн экс-руководством вагонного участка станции "Киев-Пассажирский"

АО "Укрзализныця" в ходе внутреннего аудита выявило растрату прежним руководством производственного подразделения "Вагонный участок станции "Киев-Пассажирский" филиала "Пассажирская компания" 50,9 млн грн, которые были начислены как премии, единовременные поощрения и материальная помощь отдельным работникам с 1 января по 31 октября 2018 года.

Как отмечается в сообщении на сайте компании, указанные факты были обнаружены департаментом внутреннего аудита и контроля "Укрзализныци" по результатам внеплановой проверки подразделения по инициативе руководства компании.

"Проверкой установлено, что бывшими руководителем вагонного участка станции "Киев-Пассажирский" и главным бухгалтером не контролировались начисления заработной платы в соответствии с действующим законодательством, более того, они своими устными указаниями заставляли своих подчиненных работников проводить начисления средств без соответствующих нормативных документов, оформленных надлежащим образом, а в случае отказа от выполнения поставленных ими задач угрожали увольнением или физической расправой", - отмечается в сообщении

В ходе проверки были выявлены факты, когда некоторым работникам выплачивалась материальная помощь на оздоровление при уходе в ежегодный отпуск в размере двух окладов по 2-3 раза в год. Так, руководитель этого вагонного участка по своему заявлению безосновательно получил материальной помощи на оздоровление в июле 2018 года в размере двух окладов - на общую сумму 45,1 тыс. грн.

В ходе проверки также установлен факт выделения более 165 тыс. грн в виде премий и поощрений главному бухгалтеру, которая в момент выплаты отсутствовала на рабочем месте, фактически находясь на больничном, в ежегодном или учебном отпуске.

Кроме этого, зафиксированы случаи, когда в период нахождения главного бухгалтера и начальника этого производственного подразделения на больничном, в учебном или ежегодном отпуске, в отпуске без сохранения заработной платы и т.д. - ими были завизированы и подписаны приказы о премировании работников подразделения на общую сумму почти 10 млн грн. При этом, решение по премиям принималось руководителем единолично, а не уполномоченной комиссией в соответствии с правилами.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.