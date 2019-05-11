Экономика

12:10 11.05.2019

"Киевстар" считает свои региональные тарифы обоснованными

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"Киевстар" считает свои региональные тарифы обоснованными

Мобильный оператор компания "Киевстар" считает свои региональные тарифы обоснованными и не видит причин для их изменения, заявили в пресс-службе оператора агентству "Интерфакс-Украина".

"По нашему мнению, попытка одного из участников рынка повлиять через суд на тарифы других компаний, еще раз доказывает, что конкурентная борьба на телеком-рынке Украины чрезвычайно высока", - заявили в пресс-службе "Киевстара".

В компании также подчеркнули, что их тарифы полностью обоснованы и учитывают особенности использования услуг мобильной связи в конкретных областях страны.

"В частности, абоненты имеют право выбора как тарифных планов, разработанных специально для региона, в котором они проживают, так и национальных тарифных планов. При этом абонент, подключивший региональный тарифный план, при выезде за пределы своего региона будет обслуживаться по условиям национальных тарифных планов", - отметили в "Киевстаре".

В пресс-службе оператора также подчеркнули, что в соответствии с законом "О телекоммуникациях", каждый телеком-оператор самостоятельно формирует свои тарифные планы, исходя из потребностей потребителей и конкурентной среды.

Как сообщалось, ранее lifecell обратился в суд с просьбой признать недействительным решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 3 октября 2018 года, согласно которому тот отказался признавать нарушения со стороны мобильных операторов "Vodafone Украина" и "Киевстар" в части предполагаемого завышения цен на звонки на номера других сетей в определенных регионах страны.

В октябре 2018 года lifecell завил, что намерен опротестовать отказ АМКУ признавать нарушения в ценовой политике "Vodafone Украина" и "Киевстар" по ряду регионов.

В 2015 году компания lifecell обратилась в АМКУ с заявлением о нарушении компаниями"Vodafone Украина" и "Киевстар" законодательства Украины о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке, а именно установлением завышенных цен в некоторых регионах без объективных причин.

В lifecell считают, что в ситуации, когда доминирующий оператор устанавливает завышенные тарифы на звонки на номера других операторов в регионе, где он имеет наибольшую долю рынка, возникает барьер для смены оператора, поскольку при попытке перейти на более выгодный тарифный план оператора с меньшей долей рынка, абонент теряет круг контактов, которые пользуются услугами доминирующего оператора: стоимость звонка на номера сети другого оператора для них оказывается достаточно высокой.

Теги: #киевстар #украина #тарифы
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