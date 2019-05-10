Экономика

18:05 10.05.2019

Омелян ожидает открытия Wizz Air дочернего предприятия до 2020 года

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Омелян ожидает открытия Wizz Air дочернего предприятия до 2020 года

 Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air откроет "дочку" в Украине в текущем году.

"Они ведут работу. Опять-таки, это было анонсировано их руководителем, который встречался с президентом Петром Порошенко в прошлом году. С нашей стороны содействие есть, но это только их решение, как и имплементация. Думаю, они откроют украинскую "дочку" в этом году, как и обещали", - сказал он винтервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время В.Омелян не ждет большого роста количества новых авиакомпаний в 2019 году, но уверен в увеличении количества авиамаршрутов в/из Украины.

"Мы видим, что все компании, которые присутствуют на рынке (а их достаточно много), расширяют свою сеть. Это меня откровенно радует, потому что это означает, что летают не только украинцы, но и иностранцы в Украину. Так что это очень хороший показатель. Сегодня наш пассажиропоток украинцев и иностранцев поделен в среднем поровну - 50/50", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, Wizz Air рассматривает возможность возобновить работу украинской дочки "Визз Эйр Украина" в 2019 году, а также планирует до 2025 года инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

Полный текст интервью В.Омеляна обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #омелян #wizz_air #мининфраструктуры
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