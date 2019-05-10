Экономика

12:02 10.05.2019

"Укрзализныця" запускает регулярные рейсы сдвоенного состава экспресса в аэропорт "Борисполь" в пиковые часы

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"Укрзализныця" запускает регулярные рейсы сдвоенного состава экспресса в аэропорт "Борисполь" в пиковые часы

 АО "Укрзализныця" решила на постоянной основе использовать сдвоенный состав экспресса по маршруту Киев – аэропорт "Борисполь" в пиковые часы.

"С сегодняшнего дня в пиковые часы будут курсировать регулярные сдвоенные составы Kyiv Boryspil Express. Из Киева экспресс отправляется в 17:00, а из аэропорта Борисполь - в 17:41", - сообщается на официальной странице "Укрзализныци" в Facebook.

Как сообщалось, запуск сдвоенного состава экспресса по маршруту Киев – аэропорт "Борисполь" стал возможным благодаря введению в эксплуатацию после модернизации шестого состав дизель-поезда Pesa.

Ж/д экспресс в аэропорт Борисполь был запущен 30 ноября прошлого года и перевезли более 285 тыс. пассажиров.

Теги: #борисполь #укрзализныця #экспресс
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