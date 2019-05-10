СЭС и ВЭС являются различными технологиями и не должны конкурировать между собой - Scatec Solar

Идеологией принятого в Украине закона о "зеленых" аукционах заложен принцип конкуренции между солнечными и ветряными электростанциями (СЭС и ВЭС), однако они представляют собой различные технологии и не должны конкурировать между собой, такое мнение выразил в интервью интернет-порталу "Энергореформа" менеджер по развитию бизнеса Scatec Solar Магнус Йохансен.

"Закон предполагает выделение квот для "ветра" и "солнца" в размере минимум по 15% от общей, установленной государством. Какую в итоге квоту получит каждый вид возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – пока неизвестно, и как могут конкурировать принципиально разные виды генераций, с разной себестоимостью производства – также непонятно", - подчеркнул он.

М.Йохансен напомнил о факторе коэффициента использования мощностей (КИУМ), который является одним из основополагающих при определении доходности проекта. "Если у "ветра" КИУМ составляет около 35-40%, то для "солнца" он едва превышает 15%. То есть на 1 МВт установленной мощности ВЭС производит больше э/э, чем СЭС. Таким образом, проекты в ветроэнергетике будет реализовывать выгоднее, и в результате при одинаковых тарифах произойдет смещение в их сторону", - прогнозирует представитель Scatec Solar.

"Перекос" в сторону ветра может стать серьезным вызовом для объединенной энергосистемы, поскольку в контексте распределенной генерации СЭС играют более важную роль, подчеркнул М.Йохенсен. По его словам, "солнечные" проекты более мобильны, их можно строить в любом регионе. "В солнечной энергетике, в отличие от ветряной, много мелких проектов, что также больше соответствует концепции распределенной генерации", - добавил представитель норвежского инвестора.

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