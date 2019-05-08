ЕБРР ожидает роста ВВП Украины в 2019г на 2,5%, в 2020г

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, EBRD) ухудшил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) с 3% до 2,5% по итогам 2019 года, в 2020 году рост экономики ожидается на уровне 3%.

Временное снижение экономического роста аналитики банка поясняют внутренней политической неопределенностью в виду минувших и предстоящих выборов, а также замедлением роста экономики стран - основных торговых партнеров Украины.

В то же время оживление программы реформ после выборов вместе со смягчением валютно-кредитной политики поспособствовало бы укреплению корпоративной деятельности, при этом реальный рост экономики достигнет 3% в 2020 году, говорится в отчете.

ЕБРР также подчеркивает: запланированные на 2019-2020 гг. крупные выплаты по государственному долгу представляют серьезный риск для экономического развития Украины. Поэтому поддержание сотрудничества с кредиторами остается жизненно важным для восстановления экономики страны.

Как сообщалось, в конце апреля 2019 года НБУ подтвердил прогноз роста ВВП на 2019-2021 гг. По ожиданиям центробанка, в этом году он замедлится до 2,5%, в 2020-2021 гг. ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%.