Крупнейший в Европе французский ритейлер Carrefour изучает продажу китайского бизнеса, за который может получить $1 млрд

Французская Carrefour SA, являющаяся крупнейшим ритейлером в Европе, рассматривает возможность продажи китайского бизнеса, что может принести ей порядка $1 млрд.

Carrefour работает с консультантом и уже начала выходить на потенциальных покупателей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ритейлер может продать лишь долю в китайском подразделении или вообще отказаться от продажи, отмечают источники.

Финальных решений, по их словам, пока не принято.

Выручка китайского бизнеса Carrefour в 2018 году снизилась на 10%, до 3,6 млрд евро.

Ряд других международных компаний розничной торговли ранее уже объявили о реорганизации китайского бизнеса в связи с ослаблением роста бизнеса из-за более активного интереса к сфере электронной торговли.

На прошлой неделе источники агентства сообщали, что германский ритейлер Metro AG намерен продать контрольную долю в своем китайском подразделении.