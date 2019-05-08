Экономика

12:47 08.05.2019

Кабмин согласовал концепцию развития аэропорта "Борисполь" до 2045г с увеличением пассажирского потока до 54 млн чел/год

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Кабмин согласовал концепцию развития аэропорта "Борисполь" до 2045г с увеличением пассажирского потока до 54 млн чел/год

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил Концепцию развития международного аэропорта "Борисполь" до 2045 года, предусматривающую инвестиции объемом EUR3,4 млрд и увеличение пассажиропотока до 53,9 млн пассажиров в год (сегодня - 12 млн пас/год).

Как отмечается в тексте концепции развития аэропорта, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", аэропорт должен обеспечить обслуживание в 2019 году - 14,4 млн пассажиров, в 2030 году - 27,7 млн пассажиров, в 2040 году - 44,3 млн пассажиров и в 2045 году - около 53,9 млн пассажиров.

Также предполагается дополнительный отвод земельных участков площадью около 600 га под развитие инфраструктуры аэропорта за счет участков, находящихся в собственности или пользовании физических или юридических лиц.

Для доставки грузов предусматривается строительство отдельной дороги к производственно-технической зоне с южной стороны аэропорта и возможность строительства подземной железной дороги к центральному терминалу аэропорта.

Как сообщалось, в начале мая правительственный профильный комитет одобрил Концепцию развития международного аэропорта "Борисполь" до 2045 года.

Аэропорт "Борисполь" в 2018 году нарастил пассажиропоток на 19% - до 12,6 млн чел. и ожидает 14%-го роста пассажиропотока в 2019 году, что будет соответствовать 19% росту за прошедший год. При этом, по мнению руководства аэропорта, прогнозируемое снижение темпов роста пассажиропотока связано с увеличением абсолютного числа пассажиров.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

Теги: #борисполь #концепция_развития #украина #кабмин
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