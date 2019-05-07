Экономика

17:18 07.05.2019

Турция отказалась применять ограничительные меры в отношении украинской металлопродукции

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Турция отказалась применять ограничительные меры в отношении украинской металлопродукции

Турецкий Совет по вопросам оценки защитных мер в отношении импорта одноголосно принял решение завершить расследование в отношении украинской металлопродукции без применения ограничительных мер, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины на сайте вслед за обнародованным во вторник сообщением Минторговли Турции.

"Сообщается, что Совет по вопросам оценки защитных мер в отношении импорта одноголосно принял решение завершить расследование без применения мер в связи с отсутствием роста импорта в абсолютных показателях и относительно внутреннего производства, а также в связи с отсутствием нанесения вреда или угрозы нанесения серьезного вреда местным производителям вследствие роста импорта", – указало МЭРТ.

Документ вступает в силу с момента обнародования сообщения о нем, уточнили в МЭРТ.

Украина по итогам 2018 года экспортировала в Турцию металлопродукции на $59 млн. В 2017 году, до начала расследования, экспорт указанной продукции составил $270 млн, свидетельствуют данные министерства.

Как сообщалось, Турция начала защитное расследование в отношении ряда товаров металлургической отрасли 26 апреля 2018 года, а с 17 октября прошлого года сроком на 200 дней Турция ввела промежуточные защитные меры в виде тарифной квоты. При превышении квоты пошлина установлена на уровне 25%.

Теги: #турция #украина #металлопродукция #мэрт
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