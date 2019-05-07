Monobank подключился к системе BankID ПриватБанка

Розничный мобильный банк monobank подключился к системе BankID, созданной ПриватБанком, сообщил сооснователь monobank Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

"Мы подключили monobank к BankID! Теперь наши клиенты могут пользоваться сервисами iGov и других государственных порталов", - написал Д. Дубилет.

Участниками системы BankID, созданной ПриватБанком, являются ПриватБанк, банк "Пивденный", банк "Конкорд" и monobank.

В 2015 году проект BankID запустил Национальный банк Украины (НБУ). На портале системы доступно более 70 государственных услуг, которые могут быть получены дистанционно. Участниками BankID НБУ являются Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, банк "Восток", Идея Банк.

Как сообщалось, бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Олег Гороховский, Д.Дубилет и Михаил Рогальский в январе 2017 года заявили о намерении создать IT-компанию "Финтех бенд", реализующую проект monobank. К октябрю-2017 monobank выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018-го начал привлекать гривневые депозиты.

В настоящее время у приложения monobank есть два банка-партнера: Универсал Банк (входит в группу ТАС) и Айбокс банк (оба - Киев). У monobank - около 1 млн клиентов.