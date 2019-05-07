Киев против отмены паевых взносов без компенсации их для бюджета

Отмена паевого взноса застройщиков не повлияет на рыночную стоимость жилья, зато может привести к разбалансировке бюджета, ухудшению инвестиционного климата и недофинансированию важных инфраструктурных объектов, считает первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Принятие такого решения (об отмене паевого взноса – ИФ) должно основываться на разработанных компенсаторных источниках наполнения бюджета развития города", – цитирует его слова пресс-служба горадминистрации во вторник.

Н.Поворозник отметил, что за последние два года в бюджет Киева поступило 1 млрд 336 млн грн паевых взносов от застройщиков и заказчиков проектов по строительству и реконструкции объектов.

"В прошлом году удельный вес паевого участия составил 1% в объеме общего дохода бюджета города Киева, вместе с тем, это составило 15,8% от дохода специального фонда и 53,5% бюджета развития столицы", – подчеркнул первый замглавы КГГА.

Он отметил, что при отсутствии у застройщиков обязательств по сооружению объектов соцсферы у новостроек город вынужден брать на себя эти затраты, и паевые взносы являются важным источником их финансирования.

Ранее заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе высказался за полную отмену паевого взноса в Украине. По его словам, это поспособствует улучшению бизнес-климата, что позволит стране подняться в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business.

Кроме того, летом 2017 года Министерство экономического развития и торговли инициировало законопроект № 6540, ключевым вопросом которого была отмена паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Как отмечалось в пояснительной записке к документу, паевой взнос "устанавливает существенные барьеры для бизнес-деятельности,… не имеет четкого целевого характера, поскольку оплата стоимости присоединения к инженерным сетям уплачивается заказчиками отдельно от паевого взноса".

Однако законопроект №6540 не прошел согласования в комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, и был отозван.