Экономика

10:49 07.05.2019

ГФС в апреле предоставила EUR0,8 млн рассрочки НДС на импортное оборудование

2 мин читать
ГФС в апреле предоставила EUR0,8 млн рассрочки НДС на импортное оборудование

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) в апреле 2019 года приняла 10 решений о рассрочке налога на добавленную стоимость (НДС) на импортное оборудование для собственного производства на сумму EUR 0,8 млн (в валюте контрактов), сообщается на сайте ведомства во вторник.

Согласно сообщению ГФС, сумма по шести заявлениям превышала 1 млн грн, а с начала действия нормы таких решений принято 52.

Всего ГФС с начала действия нормы предоставила рассрочки НДС на EUR9,1 млн и $1,4 млн. Наибольшие суммы рассрочки предоставили Киевская таможня – EUR1,9 млн и $712,5 тыс., Харьковская – EUR 2,1 млн и Хмельницкая – EUR 1,3 млн и $185,5 тыс. (в валютах контракта), уточнила ГФС.

Ведомство также отчиталось по итогам апреля о десяти таможенных оформлениях импорта оборудования с применением полученных решений на 19 млн грн, а всего с начала введения нормы предприятия оформили импортное оборудование с рассрочкой по 87 решениям на 286 млн грн.

"Рассрочка предоставлена на ввоз оборудования для собственного производства предприятиями легкой, металлообрабатывающей, пищевой промышленности, строительной отрасли и медицинского оборудования", – указало ведомство.

Как сообщалось, в конце 2017 года Верховная Рада ввела на 2018-2019 годы возможность 24-месячной рассрочки уплаты НДС равными частями при ввозе оборудования для собственного производства. Постановление о порядке предоставления такой рассрочки Кабинет министров утвердил на заседании 7 февраля 2018 года.

Теги: #ндс #гфс #налог #украина #рассрочка #оборудование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:00 07.05.2019
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дел Майдана

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дел Майдана

10:30 07.05.2019
НАБУ завершило расследование фактов завладения 93 млн грн "Укрзализныци"

НАБУ завершило расследование фактов завладения 93 млн грн "Укрзализныци"

10:22 07.05.2019
Депутат Яготинского горсовета на Киевщине сбил насмерть отца и сына

Депутат Яготинского горсовета на Киевщине сбил насмерть отца и сына

10:18 07.05.2019
Гройсман в Киеве проводит встречу с комиссаром ЕС Йоханнесом Ханом

Гройсман в Киеве проводит встречу с комиссаром ЕС Йоханнесом Ханом

10:11 07.05.2019
В Киеве у пересечения проспектов Бандеры и Героев Сталинграда нашли мину времен Второй мировой

В Киеве у пересечения проспектов Бандеры и Героев Сталинграда нашли мину времен Второй мировой

09:54 07.05.2019
В Киевской области правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотиков из оккупированного Донбасса

В Киевской области правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотиков из оккупированного Донбасса

09:45 07.05.2019
Facebook удалил почти 100 аккаунтов, страниц и групп, управляемых из России против Украины

Facebook удалил почти 100 аккаунтов, страниц и групп, управляемых из России против Украины

08:46 07.05.2019
ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды в реках

ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды в реках

08:28 07.05.2019
В ДТП в Ивано-Франковской области погибли три человека, еще 11 ранены

В ДТП в Ивано-Франковской области погибли три человека, еще 11 ранены

07:52 07.05.2019
За линией отвода на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 20 "Градов"

За линией отвода на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 20 "Градов"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ завершило расследование фактов завладения 93 млн грн "Укрзализныци"

Повышенные пошлины на китайские товары вступят в силу в США с пятницы

Международные резервы Украины в апреле-2019 снизились на 0,5% - до $20,5 млрд

"Укртранснафта" уведомила о готовности возобновить транзит нефти в ЕС

"Нафтогаз" подал жалобу на антиконкурентные действия "Газпрома" в Еврокомиссию

ПОСЛЕДНЕЕ

Повышенные пошлины на китайские товары вступят в силу в США с пятницы

Европейские участники СВПД, ЕС и Иран обсудят в Брюсселе внедрение механизма INSTEX

Международные резервы Украины в апреле-2019 снизились на 0,5% - до $20,5 млрд

Качественная нефть с "Мозыря" начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины

"Укртранснафта" уведомила о готовности возобновить транзит нефти в ЕС

"Нафтогаз" подал жалобу на антиконкурентные действия "Газпрома" в Еврокомиссию

"Роснефть" получила разрешение на поставку нефтепродуктов в Украину

Управление координации космической деятельности оборонного департамента МЭРТ по итогам конкурса возглавит выходец из "Южмаша"

Трамп: США теряют ежегодно $500 млрд в торговле с КНР, но так больше не будет продолжаться

Решения судов о национализации ПриватБанка угрожают начатому циклу смягчения монетарной политики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА