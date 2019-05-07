ГФС в апреле предоставила EUR0,8 млн рассрочки НДС на импортное оборудование

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) в апреле 2019 года приняла 10 решений о рассрочке налога на добавленную стоимость (НДС) на импортное оборудование для собственного производства на сумму EUR 0,8 млн (в валюте контрактов), сообщается на сайте ведомства во вторник.

Согласно сообщению ГФС, сумма по шести заявлениям превышала 1 млн грн, а с начала действия нормы таких решений принято 52.

Всего ГФС с начала действия нормы предоставила рассрочки НДС на EUR9,1 млн и $1,4 млн. Наибольшие суммы рассрочки предоставили Киевская таможня – EUR1,9 млн и $712,5 тыс., Харьковская – EUR 2,1 млн и Хмельницкая – EUR 1,3 млн и $185,5 тыс. (в валютах контракта), уточнила ГФС.

Ведомство также отчиталось по итогам апреля о десяти таможенных оформлениях импорта оборудования с применением полученных решений на 19 млн грн, а всего с начала введения нормы предприятия оформили импортное оборудование с рассрочкой по 87 решениям на 286 млн грн.

"Рассрочка предоставлена на ввоз оборудования для собственного производства предприятиями легкой, металлообрабатывающей, пищевой промышленности, строительной отрасли и медицинского оборудования", – указало ведомство.

Как сообщалось, в конце 2017 года Верховная Рада ввела на 2018-2019 годы возможность 24-месячной рассрочки уплаты НДС равными частями при ввозе оборудования для собственного производства. Постановление о порядке предоставления такой рассрочки Кабинет министров утвердил на заседании 7 февраля 2018 года.