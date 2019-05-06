"Укртранснафта" начала выплаты БНК по спору о прокачке нефти

АО "Укртранснафта" (УТН), являющееся оператором нефтетранспортной системы, начало выплаты ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК, трейдер белорусских НПЗ) в рамках спора о прокачке нефти в 2011-2012 годах по маршруту Южный-Броды-Мозырь, заплатило белорусской компании $1,37 млн, свидетельствуют данные в годовом отчете УТН за 2018 год, обнародованные на сайте компании.

"Во исполнение решения Международного арбитражного суда при Белорусской ТПП, учитывая постановление Верховного суда Украины, было оплачено ЗАО "Белорусская нефтяная компания $1,37 млн", – отмечено в тексте отчета.

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Как сообщалось, "БНК" в 2011-2012 годах должна была поставить не менее 8 млн тонн нефти (по 4 млн тонн в год) марки Azeri Light на морской нефтяной терминал (МНТ) "Южный" для последующей прокачки этой нефти на Мозырский НПЗ по маршруту Южный-Броды-Мозырь в режиме "качай или плати". Из запланированных 4 млн тонн в 2011 году, поставлено и прокачано было только порядка 0,9 млн тонн. При этом был дополнительно подписан договор компенсации качественных потерь, поскольку "БНК" поставляла в "Южный" Azeri Light, а в Мозыре из нефтепровода вытеснялась нефть Urals, которая является более дешевым сортом нефти.

В феврале 2016 года стало известно, что "Укртранснафта" обратилась в Международный арбитражный суд Беларуси для разрешения спорных вопросов с компанией "БНК". 1 сентября 2017 года МАС принял решение взыскать с БНК $24,021 млн компенсации за неиспользованные объемы транспортировки согласно контрактному условию "качай или плати", а с "Укртранснафты" – $31,878 млн компенсации за изменение качества нефти. По итогам взаимозачета БНК выиграло в суде у "Укртранснафты" $7,857 млн.

БНК 8 февраля 2018 года подала заявление в Апелляционный суд Киева на получение разрешения для исполнения решения белорусского арбитража. В апреле 2018 года апелляция подтвердила решение МАС, однако "Укртранснафта обратилась в украинский Верховный суд, который по итогам рассмотрения дела подтвердил правомерность взыскания $7,857 млн.