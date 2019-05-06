Правительство завершает работу над законопроектом, касающимся углубления интеграции украинского энергорынка с европейским

Украина активно работает над подготовкой к ратификации обновленного приложения 27 (касающегося энергетики) к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с общественными организациями.

Как сообщила пресс-служба правительства в пятницу, по информации И.Климпуш-Цинцадзе, в середине апреля украинская сторона получила от европейских коллег согласованный вариант энергетического приложения и оперативно взяла его в работу.

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"Минэнергоугля 19 апреля уже подало на межведомственное согласование проект закона о ратификации этого дополнения. В ближайшее время правительство одобрит это проект и проинформирует об этом сторону ЕС, и, надеюсь, Верховная Рада безотлагательно ратифицирует документ", – сообщила И.Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, работа с парламентом в этом направлении уже началась.

Она выразила убеждение, что обновление приложения 27 даст Украине возможность более эффективно отстаивать свои интересы совместно с ЕС на переговорах с РФ по транзиту газа на 2020 год. В связи с этим, критически важно ратифицировать документ до конца весенней сессии парламента, подчеркнула вице-премьер.

Пресс-служба правительства напоминает, что в декабре 2018 года Совет ассоциации между Украиной и ЕС на 5-ом заседании признал стремление Украины обеспечить полную интеграцию энергетического рынка Украины с энергорынком ЕС после завершения соответствующих реформ.

Как сообщалось, Европейская комиссия 19 марта одобрила обновленное приложение №27 к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, позволяющее синхронизировать энергетические рынки. "Это интеграция Украины в секторальный энергетический сектор ЕС, который начинается с различных проектов – от недопущения "Северного потока-2" и до строительства энергомоста", – заявил в связи с этим президент Петр Порошенко.