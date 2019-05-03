Экономика

15:36 03.05.2019

Laudamotion с 6 ноября начнет летать из Киева в Штутгарт

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Laudamotion с 6 ноября начнет летать из Киева в Штутгарт

 "Дочка" ирландского лоу-кост авиаперевозчика Ryanair авиакомпания Lauda с 6 ноября 2019 года начнет выполнение прямых рейсов из Киева в Штутгарт (Германия), отмечается в системе бронирования билетов Ryanair.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Цены на билеты стартуют от EUR19,95 в одну сторону.

Сейчас Lauda летает из Киева в Вену.

Как сообщалось, в январе Ryanair сконцентрировал 100% австрийской авиакомпании Laudamotion, позже переименованной в Lauda.

В августе 2018 года Ryanair объявила о завершении приобретения 75% акций Laudamotion, ранее, весной, купив 24,9% акций авиакомпании.

Согласно информации на сайте, флот Lauda состоит из 19 самолетов производства Airbus. Полеты осуществляются по 49 направлениям в 18 странах. Штаб-квартира компании расположена в Вене, при этом компания также развивает базы в Штутгарте и Дюссельдорфе (Германия), планируя перевезти в 2019 году 5 млн пассажиров.

Теги: #киев #ryanair #германия
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