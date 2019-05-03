Совет ОРЭ просит Гройсмана определить источники погашения долга "Воды Донбасса" за э/э и оплаты ее потребления в этом году

Совет оптового рынка э/э (ОРЭ) обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой в срочном порядке определить источники погашения задолженности коммунального предприятия "Вода Донбасса" за э/э в размере около 1,4 млрд грн и определить источники оплаты ее потребления в апреле-декабре текущего года ориентировочной стоимостью 1 млрд грн.

Соответствующее обращение утверждено на заседании Совета ОРЭ в конце апреля, сообщается на сайте ГП "Энергорынок".

Совет ОРЭ напоминает: в декабре 2017 года для оплаты э/э коммунальное предприятие получало субвенцию из госбюджета в размере 1,8 млрд грн.

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

В письме Совета на имя В.Гройсмана отмечается, что в январе-марте электроэнергию "Воде Донбасса" продавал поставщик "последней надежды" (ГП "Укринтерэнерго"), но по истечении разрешенного для этого 90-дневного срока предприятие не смогло заключить договор на поставку э/э с новым контрагентом. В системе ProZorro "Вода Донбасса" 5 апреля сообщила о намерении заключить договор с "Укринтерэнерго" как с поставщиком по свободным ценам, однако по состоянию на 3 мая документ еще не заключен.

Таким образом, отмечается в письме Совета ОРЭ, с 1 апреля "Вода Донбасса" потребляет э/э на бездоговорной основе, что является прямым нарушением норм закона "О рынке э/э".

По состоянию на начало апреля долг "Воды Донбасса" перед "Укринтерэнерго" составлял 277 млн грн, долг перед ПАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" – более 1 млрд грн.

С апреля оператор системы распределения "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" начал ограничивать энергоснабжение "Воды Донбасса" из-за отсутствия у нее договора на поставку э/э. На данный момент, согласно информации Совета ОРЭ, осуществлено частичное отключение объектов предприятия. Полное отключение не проведено по независящим от ОСР причинам.

По данным народного депутата Максима Ефимова, 54% объемов воды, которую поставляет "Вода Донбасса", уходит на неконтролируемые территории востока страны, оплата за эти услуги не поступает. "Перекрыть кран исключительно для неподконтрольных территорий невозможно. Система устроена так, что автоматически без воды остаются и города подконтрольной территории. Одними из первых пострадают Славянск и Краматорск", - пояснил в апреле М.Ефимов.