Экономика

09:47 03.05.2019

Убыток 10 госшахт в 2018г суммарно составил 2,7 млрд грн

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Убыток 10 госшахт в 2018г суммарно составил 2,7 млрд грн

Государственные угледобывающие предприятия и шахты, находящиеся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, по итогам 2018 года показали суммарный чистый убыток в размере 2,69 млрд грн, что на 16,5% ниже показателя 2017 года (3,222 млрд грн).

В частности, обеспечивший в 2018 году добычу 1 млн 413,6 тыс. тонн рядового угля "Львовуголь" получил 457,057 млн грн чистого убытка (+3,1 раза к 2017-му) и 2 млрд 791,995 млн грн чистого дохода (+53,7%), "Мирноградуголь" с добычей угля 553,9 тыс. тонн получил 348,051 млн грн убытка (-2,1 раза) и 587,081 млн дохода (-2%), "Южнодонбасское №1" с добычей 465,1 тыс. тонн угля получило убыток 5,488 млн грн (-30,7 раза) и 607,777 млн грн дохода (+1,7 раза), "Селидовуголь" с добычей 396 тыс. тонн получил убыток 464,202 млн грн чистого убытка (+17,1%) и 642,317 млн грн дохода (-38,5%), "Лисичанскуголь" с добычей 290 тыс. тонн получил чистый убыток 714,63 млн грн (-11,2%) и 326,399 млн грн дохода (+1,6 раза).

Кроме того, "Шахта им.Сургая" обеспечившая в прошлом году с добычей угля 264 тыс. тонн получила убыток 1,975 млн грн (-15,4 раза) и 458,427 млн грн дохода (+29,2%), "Торецкуголь" с добычей 251,2 тыс. тонн получил убыток 291,716 млн грн (+5,9%) и 411,943 млн грн дохода (+18,5%), "Первомайскуголь" с добычей 202,3 тыс. тонн получил убыток 302,187 млн грн (-42,4%) и 362,603 млн грн дохода (+46,9%), "Шахта "Надежда" с добычей 159,9 тыс. тонн получила убыток 7,483 млн грн (чистая прибыль – 0,558 млн грн) и доход 287,845 млн грн (-4,4%), "Волыньуголь" с добычей 98,8 тыс. тонн получил убыток 97,745 млн грн (-33,2%) и доход 167,81 млн грн (+38,4%).

Отчетность ГП "Краснолиманская" с добычей угля 44,9 тыс. тонн (-88,1% к 2017-му), на пластах которого на условиях аренды работает подконтрольное Виталию Кропачеву ООО "Краснолиманское", на сайте министерства не представлена.

При этом ГП "Держвуглепостач", которое выступает трейдером, закупая уголь у шахт и поставляя его генерации и коксующейся промышленности, по итогам 2018 года получило чистую прибыль 0,373 млн грн (-88,9 раза) и чистый доход 5 млрд 214,233 млн грн (+3,3%).

Как сообщалось, Минэнергоугля с весны 2016 года возглавляет Игорь Насалик, его заместителем и куратором угольной отрасли является Анатолий Корзун.

Теги: #госшахты #убытки #минэнергоугля
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