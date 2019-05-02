Экономика

16:31 02.05.2019

"Единая нефтегазовая компания" победила в аукционе на спецразрешение на Дрогобычскую площадь за 15,7 млн грн

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"Единая нефтегазовая компания" победила в аукционе на спецразрешение на Дрогобычскую площадь за 15,7 млн грн

ООО "Единая нефтегазовая компания" по итогам второго нефтегазового аукциона обошла государственное "Укргазвыдобування" (УГВ) и ООО "Укрбизнес Капитал" в борьбе за Дрогобычскую площадь (Львовская обл.), предложив за нее 15,73 млн грн, свидетельствуют данные в системе данные в системе ProZorro.Sale.

В первом раунде торгов "Единая нефтегазовая компания" при минимальном повышении в 100 тыс. грн добавила 201,35 тыс. грн к стартовой цене (15 млн 628,650 тыс. грн). В свою очередь УГВ добавило 100 тыс. грн. Компания "Укрбизнес Капитал" цену выше стартовой не предлагал. Во втором и третьем раундах ситуация не менялась.

ООО "Единая нефтегазовая компания" зарегистрирована в Харькове в 2016 году на Галину Сердюк, уставной капитал – 2 млн грн. Чистый убыток в 2017 году составил 58 тыс. грн.

Теги: #спецразрешение #аукцион #украина #нефтегазовый_сектор
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