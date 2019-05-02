Экономика

12:35 02.05.2019

Украина за 4 мес. увеличила импорт газа на 10%, нарастив его в апреле в 2,3 раза

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Украина за 4 мес. увеличила импорт газа на 10%, нарастив его в апреле в 2,3 раза

Украина в январе-апреле 2019 года увеличила импорт природного газа на 10% (на 221,7 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 2 млрд 430,2 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе со стороны Словакии за четыре месяца поступило 1 млрд 237,1 млн куб. м газа (-13,2% к январю-апрелю-2018), Венгрии – 746,8 млн куб. м (+46,3%), Польши – 446,3 млн куб. м (+63,8%).

В апреле-2019 импорт составил 880,4 млн куб. м газа, что почти в 2,3 раза больше, чем в апреле-2018 (389,9 млн куб. м).

Как сообщалось, опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно, запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ). Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уже заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд куб. м газа, что на 3-4 млрд куб. м больше практики последних лет.

Это связано с тем, что отсутствие импорта и транзита газа со стороны РФ по ГТС Украины вынудит страну начать его реверс с запада страны, где расположены наибольшие по емкости хранилища, на восток.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, в случае прекращения РФ транзита газа через ГТС Украины только половина из имеющихся мощностей на западной границе страны (Словакия – 42,5 млн куб. м/сутки, Венгрия – 17,1 млн куб. м/сутки, Польша – 6,4 млн куб. м) смогут быть задействованы для импорта газа со стороны Европы, поскольку не все они являются беспрерывными.

Как сообщалось, Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 10 млрд 590,2 млн куб. м, в том числе, со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,459 млрд куб. м газа (-34,8% к 2017-му), Венгрии – 3 млрд 441,1 млн куб. м (+21,4%), Польши – 690,1 млн куб. м (-47,1%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 ПХГ страны.

Теги: #импорт #газ #укртрансгаз #украина
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