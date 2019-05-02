Министр финансов и экономики Аджарии: мы заинтересованы в круглогодичном авиасообщении с Украиной

Аджария заинтересована в развитии круглогодичного авиасобщении с Украиной, надеется на увеличение туристического потока на новые курорты региона, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" министр финансов и экономики Аджарии (Грузия) Джаба Путкарадзе.

"Туризм – одна из основных отраслей экономики, которая развивается в Аджарии. В 2018 году у нас было около 2 млн визитеров-иностранцев, это на 16% больше, чем годом ранее. За последние четыре-пять лет у нас намечается тенденция стабильного роста визитеров на 15-20% в среднем ежегодно", - сказал он.

"В регионе Аджария есть два аэропорта. Аэропорт в Кутаиси оперирует на очень низких, иногда даже на минусовых маржах, и это очень стимулирует приход авиакомпаний. А аэропорт в Батуми был передан в управление частной компании-оператору. На сегодня привлечение перевозчиков лежит в сфере ее компетенции, но мы очень хотели бы, чтобы количество авиакомпаний, которые летают в Батуми, увеличивалось. Надеемся, что в этом сезоне аэропорт будет работать с достаточной загрузкой. Думаю, количество рейсов из Украины также вырастет", - сказал он.

Комментируя перспективы возобновления кругологодичного авиасообщения между Украиной и Батуми, Д.Путкарадзе, сказал, что правительство Аджарии "старается использовать все возможности, чтобы Батуми было круглогодичным направлением".

По его словам, в частности, Аджария определила 16 приоритетных стран, в число которых входит и Украина, где правительство Аджарии активно проводит маркетинговые мероприятия и популяризирует массовый туризм.

Вместе с тем, по словам министра, Аджария стремится диверсифицировать основные направления развития туризма и развивать проекты, способные привлечь не только массовых туристов, но и создавать уникальный туристический продукт, который привлечет более платежеспособных туристов.

"До сих пор мы развивали массовый туризм, получили постоянный рост количества визитеров. Но мы приходим к идее, что, кроме массового туризма, нам нужно деверсифицироваться. Мы хотим, чтобы в Аджарию приезжали более платежеспособные туристы", - сказал он.

Министр также сообщил о планах Аджарии расширить "сезон и географию туризма, чтобы туристы приезжали не только летом в три-четыре хорошо известных места". В частности, активно развивается спортивный туризм, экотуризм, корпоративный, бизнес-туризм.

"Из этих четырех направлений самый высокий потенциал имеет спортивный туризм, когда в Аджарию приезжают на сборы, на интенсивные тренировки спортивные команды и спортсмены на две-три недели", - сказал министр.

По его словам, в настоящее время в Батуми ведется строительство крупных спортивных объектов, в частности, стадион и спортивная арена, создается спортивная инфраструктура. "Для нас как для министерства важно, чтобы эти объекты приносили доход. Мы считаем, что спортивный туризм – это как раз то направление, которые позволит принести доход и улучшить экономическое состояние региона", - сказал он.

Д.Путкарадзе обратил внимание на то, что в настоящее время в республике также развивается туризм, связанный с оздоровлением и реабилитацией - wellness и spa-направление.

"Эти направления активно развиваются в Кобулети. Сейчас есть несколько проектов таких объектов в Кобулети. Что важно: в таких проектах участвуют и международные инвесторы. Мы уже определили несколько локаций, где есть источники минеральной воды и лечебных грязей, и видим интерес инвесторов к этим проектам" – сказал он.

Д.Путкарадзе также сообщил, что Аджария намерена сформировать для иностранных туристов пакетное предложение, совмещающее отдых на море и в горах с оздоровительными процедурами.

По его словам, в настоящее время в Аджарии реализуется проект строительства курорта Годердзи, где на территории около 200 га будут реализовано около 20 инвестиционных проектов строительства рекреационных и оздоровительных объектов.

"Мы разработали план развития этого курорта, определили, где какие объекты могут быть построены, какие у них будут характеристики и назначение: коттеджи, гостиницы, рестораны и др. Под каждый объект выделен земельный участок. Таким образом, мы получаем не просто участки, а инвестиционные проекты. В настоящее время практически все участки на этом курорте проданы", - сказал он.

Министр подчеркнул, что вся застройка на курорте жестко регламентирована планом развития курорта.

"Для реализации этих проектов очень важна хорошая дорога и коммуникации. Уже этой весной начали строить дорогу и проводить газ, прокладывать водоснабжение. Это очень дорогостоящий проект, который мы реализуем совместно с Министерством инфраструктуры Грузии с привлечением государственного бюджета. Кроме того, активно привлекаем для этих проектов гранты международных институций, долгосрочные кредиты. Все эти ресурсы, а также средства местного бюджета, максимально направляем на инфраструктуру", - сказал он.

Комментируя значение связей Аджарии с Украиной, Д.Путкарадзе отметил: "Украина – это один из самих важных стратегических партнеров Грузии".

"Мы стараемся, чтобы сотрудничество развивалось. Уже есть украинские инвесторы, которые очень активно строят в Годердзи, владеют несколькими земельными участками, реализуют там проекты", - сказал он.

Как сообщалось, количество украинских туристов, посетивших Аджарию в 2018 году, выросло на 44,2% по сравнению с 2017 годом – до 45,849 тыс. чел..

В целом за год Аджарию посетило 1,552 млн иностранных туристов, что на 18,7 больше, чем годом ранее, и около 379 тыс. нетуристических визитеров. При этом количество нетуристических визитеров остается фактически стабильным.

Департамент туризма и курортов Аджарии ожидает рост турпотока на горнолыжный курорт Годердзи, который в настоящее время принимает около 20 тыс. туристов в сезон, а после реализации ряда инвестпроектов сможет принимать до 7 тыс. туристов ежедневно.

Как сообщалось со ссылкой на данные Национального банка Грузии, в 2018 году доходы от туризма в стране увеличились на 18%.