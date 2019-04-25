Экономика

19:44 25.04.2019

"Укрнафта" и Кременчугский НПЗ договорились о толлинговой модели взаимоотношений

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"Укрнафта" и Кременчугский НПЗ договорились о толлинговой модели взаимоотношений

ПАО "Укрнафта" и Кременчугский НПЗ (Полтавская обл., "Укртатнафта") пересмотрели принципы взаимоотношений и договорились о толлинговой модели взаимодействия (переработка сырья на давальческих условиях - ИФ), сообщил глава правления ПАО "Укрнафта" Марк Роллинс на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Мы переходим к полноценной толлинговой модели, при которой мы платим Кременчугу (НПЗ) только за переработку. Тут другие финансовые параметры: мы будем платить рыночную цену за переработку. Но для нас это выгодное соглашение и более надежное соглашение", – сказал он.

Глава правления, контракт с которым по решению акционеров истекает 30 апреля, напомнил, что компания не может экспортировать нефть и обязана продавать ее на государственных аукционах. При этом единственный игрок на рынке, который может перерабатывать ресурс, – НПЗ "Укртатнафта" осуществляет покупку нефти госкомпании с негарантированной регулярностью.

Кроме того, полученные из нефти "Укрнафты" нефтепродукты реализовывались ее автозаправочным станциям (АЗС) с комиссионными НПЗ, пояснил М.Роллинс.

По его словам, переход на толлинговые взаимоотношения позволит компании обеспечить стабильный финансовый поток.

"С новой моделью мы не будут зависеть от того, хотят ли они покупать у нас нефть или нет. Мы полностью контролируем финансовый поток на всех этапах, он не будет нарушаться каждый раз, когда срываются аукционы. Мы сами решаем, сколько хотим перерабатывать. После переработки мы забираем все нефтепродукты и продаем их через наши АЗС", – уточнил он.

Как сообщалось, "Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5% (на 0,069 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 1,448 млн тонн. Добыча газа сократилась на 2,3% (на 0,026 млн куб. м) – до 1,082 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 5,2% (на 6 тыс. тонн), до 110 тыс. тонн.

Компания по итогам 2018 года получило 6 млрд 628,148 млн грн чистой прибыли против 101,771 млн грн аналогичного показателя за 2017 год.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" 30 марта на собрании акционеров проголосовали за досрочное прекращение с 30 апреля 2019 года полномочий главы правления Марка Роллинса и избрание временно исполняющего эти обязанности Олега Геза, а также обновили набсовет с включением в него независимых членов.

Теги: #аукционы #продажа #укрнафта_нефть
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