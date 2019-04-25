АМКУ оштрафовал группу "ТАС" на 55 млн грн за нарушения при покупке "Днепрометиза" и отказал в концентрации

Антимонопольный комитет Украины АМКУ оштрафовал группу компаний "ТАС" Сергея Тигипко на 55 млн грн за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции при приобретение акций ЧАО "Днепрометиз" (Днепр) и отказал в концентрации.

Как сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев в Facebook, комитет рассмотрел дело об установлении контроля группой "ТАС" над "Днепрометизом" в четверг.

"Комитет рассмотрел вопрос относительно покупки группой "ТАС" предприятия "Днепрометиз" у подсанкционной "Северсталь". Было признано, что данная транзакция была осуществлена с нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и санкционного законодательства. На ответчика - группу "ТАС" - наложен штраф в размере 55 млн грн. Разрешение не предоставлено", - написал Ю.Терентьев.

Как сообщалось 27 октября 2017 года, ПАО "Северсталь" продало ЧАО "Днепрометиз": ее дочерняя компания Cambay Services Ltd. завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd., владеющей 98,6% "Днепрометиза". АМКУ рассматривал приобретение новым собственником акций ЧАО "Днепрометиз" (Днепр) с декабря 2017 года.

"Северсталь" приобрела 60% акций "Днепрометиза" в 2006 году у группы "ТАС", в 2008 году докупила у "ТАС" еще 34,6% акций, сконцентрировав долю в предприятии до 98,6%

Ранее АМКУ в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" сообщал, что новый собственник одного из крупнейших предприятий по изготовлению металлических изделий Украины - ЧАО "Днепрометиз" - не обращался в АМКУ за разрешением на концентрацию контрольного пакета акций завода: "В АМКУ в период с 1 января по 2 ноября 2017 года не поступали какие-либо заявления от субъектов хозяйствования о предоставлении разрешения на приобретение акций ЧАО "Днепрометиз".

"Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей. Мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год.

По данным НДУ на третий квартал 2018 года, в собственности Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва) находится 98,6578% акций "Днепрометиза".

Уставный капитал ЧАО "Днепрометиз" составляет 83,480 млн грн, номинал акции – 68,08 грн.