ЕБРР намерен в 2019г увеличить объем инвестиций в украинскую экономику в 2 раза

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует в 2019 году увеличить объем инвестиций в украинскую экономику до $1 млрд, сообщила глава украинского офиса ЕБРР Марина Петрив.

"Те $0,5 млрд, которые ми инвестировали в прошлом году - это было совсем неплохо. В этом году мы искренне надеемся до двух раз увеличить (объем инвестиций в Украину - ИФ)", - сказала она на встрече в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), посвященному ожиданиям бизнеса от президентских выборов, в Киеве в четверг.

При этом она отметила важность последовательности и предсказуемости дальнейшей экономической политики.

"Надеемся, что не будет разворота", - подчеркнула М.Петрив.

"Происходящие изменения (политические - ИФ) несут как риски, так и возможности. Мы очень рассчитываем на взвешенную экономическую политику, которая позволит ускорить тот рост, который уже начался в украинской экономике", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом глава украинского офиса ЕБРР подчеркнула необходимость продолжения сотрудничества с МВФ.

"Мы надеемся, что в первую очередь будет продолжена работа по программе МВФ. Мы уже видим инвесторов, готовых приходить в экономику (Украины – ИФ). Самое главное - не пугать инвесторов, не принимать неожиданных экономических решений", - добавила М.Петрив.