Экономика

15:15 24.04.2019

Кабмин предоставил МЭРТ полномочия ЦИОВ по формированию и реализации госполитики в ОПК

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Кабмин предоставил МЭРТ полномочия ЦИОВ по формированию и реализации госполитики в ОПК

Правительство Украины наделило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) полномочиями центрального органа исполнительной власти (ЦИОВ) по формированию и реализации государственной военно-промышленной политики.

Проект разработанного МЭРТ соответствующего постановления Кабинета министров, вносящего изменения в постановления КМУ N85 от 5 апреля 2014 года и N459 от 20 августа 2014 года, утвержден на заседании правительства в среду по процедуре без обсуждения.

Согласно имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" пояснительной записке к проекту постановления, с целью обеспечения предоставленных ведомству полномочий, численность штата сотрудников МЭРТ будет увеличена на 27 человек с предоставлением дополнительного финансирования из госбюджета на их содержание.

Как следует из пояснительной записки, создание ЦИОВ по обеспечению формирования и реализации государственной военно-промышленной политики предусмотрено законом "О национальной безопасности", между тем отдельные функции данного органа сегодня не закреплены ни за одним из госорганов. Это, в частности: анализ состояния и тенденций развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК); проведение анализа (огляду - укр.) ОПК; совершенствование законодательного и нормативно-правового обеспечения функционирования ОПК в части разработки долгосрочных стратегических документов, включая Стратегию развития ОПК.

Полномочия ЦИОВ по формированию и реализации госполитики в ОПК передаются МЭРТ с учетом ведущей роли ведомства в данной сфере, а также практическим выполнением данных функций, отмечают авторы документа.

По оценкам МЭРТ, принятие документа "позволит усовершенствовать существующие инструменты госуправления в сфере развития ОПК"

В соответствии с принятым Верховной Радой в июне 2011 года законом, сегодня МЭРТ в качестве уполномоченного правительством органа совместно с госконцерном "Укроборонпром" обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

С 2016 года на МЭРТ возложены функции госзаказчика по созданию новых и наращиванию имеющихся производственных мощностей в ОПК. В марте 2018 года указом президента замминистра МЭРТ Юрий Бровченко назначен главой межведомственной комиссии по вопросам ОПК при СНБО.

В июне 2018 года Верховная Рада отклонила предложения закрепить в новом базовом законе "О национальной безопасности Украины" создание в системе центральной исполнительной власти специального органа по вопросам ОПК. Вместе с тем, ст.23 раздела IV принятого базового закона, предусматривает создание в системе органов сектора безопасности и обороны центрального органа исполнительной власти (ЦИОВ), который обеспечивает формирование и реализацию государственной оборонно-промышленной политики.

Согласно госбюджету, в 2019 году на госфинансирование программ развития ОПК по линии МЭРТ предусмотрено 2,42 млрд грн, что на 20,37% меньше в сравнении с 2018 годом. Это 25,8% бюджета ведомства, который составит 9,38 млрд грн.

В 2018 году на госфинансирование программ развития ОПК по линии МЭРТ в госбюджете вместе с внесенными в августе уточнениями было предусмотрено 3,043 млрд грн, или 47,1% бюджета ведомства. Общий бюджет МЭРТ в госбюджете-2018 был предусмотрен в 6,46 млрд грн.

Теги: #мэрт #опк #кабмин
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