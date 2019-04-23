"Богдан Моторс" не будет выплачивать дивиденды за 2018 г.

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2018 году, а оставит всю полученную чистую прибыль в размере 25,83 млн грн нераспределенной.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля, такое решение приняло общее собрание акционеров 22 апреля.

Ранее сообщалось, что непокрытый убыток "Богдан Моторс" к началу текущего года составил 6 млрд 418 млн грн.

Акционеры также сократили состав наблюдательного совета с пяти до трех членов, выведя из его состава нерезидентов - Анри Хаджиаргиру (Andri Chatziargyrou) и Теано Полидору (Theano Polydorou), и переизбрали на новый трехлетний срок Александра Цымбала (глава НС), Евгения Котяка и Юрия Тарасенко.

Акционеры также утвердили ряд соглашений входящих в корпорацию "Богдан" компаний с Укрэксимбанком, заключенных во исполнение принятых на собрании акционеров 24 апреля 2018 года решений в рамках реструктуризации (путем новации) кредитной задолженности АК "Богдан Моторс" перед банком.

По состоянию на конец 2018 года, в числе акционеров автокомпании – ЗНВКИФ "Богдан Капитал" (23,54% уставного капитала), ООО "Хюндай Мотор Украина" (13,38%), ЗНВКИФ "Бриз" (15,64%), ООО "Мега Авто Логистик" (10,74%), ООО "Богдан Индустрия" (9,47%) и Hesutu Limited (9,48%)

Согласно обнародованному в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во вторник финансовому отчету АК "Богдан Моторс" за 2018 год, его чистый доход вырос в 2,3 раза к 2017 году, до 974,71 млн грн, валовая прибыль – в 2,6 раза до 156,21 млн грн, операционная – составила 135,86 млн грн против убытка 766,43 млн грн годом ранее. В компании к началу текущего года работало более 1 тыс. человек.

В отчете напоминается, что АК "Богдан Моторс" – главный производственный актив корпорации "Богдан", в него входят автомобильные заводы в Луцке и Черкассах.

В связи с кризисом из-за военных действий и захвата части украинских территорий, в 2016 году проведена переориентация автомобильного завода в Черкассах со сборки легковых авто на производство техники военного назначения по заказу Министерства обороны. Завод выпускает грузовые авто спецназначения, санитарно-эвакуационные авто, КУНГи, легкие бронированные авто.

Согласно отчету, производство грузовой и специальной техники на заводе в 2018 году выросло на 96% к 2017 году, до 410 ед., что в денежном выражении составило 551,35 млн грн. При этом основной прирост обеспечен за счет роста выпуска грузового авто "Богдан 6317" втрое, тогда как выпуск санитарных авто Богдан 2251 уменьшился на 13% из-за сокращения заказов.

В то же время производство автобусов и троллейбусов заводом в Луцке сократилось на 30% - до 100 ед. с 146 ед., но в денежном выражении увеличилось на 6%, до 312,68 млн грн.

В документе отмечается, что рынок пассажирского транспорта в Украине хоть и медленно, но растет, потребность ежегодно возрастает с учетом 60%-го износа парка.

"Сегодня парк автобусов в Украине насчитывает 85 тыс. ед., из которых в срочной замене нуждаются 51 тыс. ед., а в течение следующих пяти лет должны быть постепенно заменены еще 20 тыс. ед.", - отмечается в отчете.

Факторами роста рынка в корпорации считают обновление парка коммунальными предприятиями, действие программы "Школьный автобус", а также программы ЕБРР по финансированию проектов развития инфраструктуры.

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.