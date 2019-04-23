Экономика

12:41 23.04.2019

Аграрный бизнес рассчитывает на активизацию Зеленским "земельного" вопроса

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Аграрный бизнес рассчитывает на активизацию Зеленским "земельного" вопроса

Аграрный бизнес рассчитывает на влияние политического авторитета новоизбранного президента Владимира Зеленского для активизации "земельного" вопроса в парламенте.

"Вопрос рынка земли - один из самых волнующих. Решение этого вопроса в большей степени находится под влиянием Верховной Рады, поэтому только политический авторитет сможет помочь гаранту сформировать новые правила, которые уже давно востребованы народом", – сказал глава "Украинской зерновой ассоциации" Николай Горбачев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что новому президенту придется приложить значительные усилия, чтобы сдвинуть вопрос об открытии рынка земли "в более цивилизованную плоскость.

"Мы ожидаем усиления влияния общественных организаций и профессиональных объединений. Это позволит привлечь максимальное количество профессионально подготовленных лиц к решению вопросов в аграрном секторе. АПК остается одним из самых важных для страны, поэтому уверен: кадровые назначения будут глубоко взвешенными, не будут состоять лишь из политических компромиссов", - отметил Н.Горбачев.

Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", генеральный директор агрохолдинга ИМК Алекс Лисситса также выделил земельную реформу одним из шести основных направлений, нуждающихся в изменениях.

"Одним из самых весомых вопросов по своему влиянию на экономическую, социальную и политическую сферы является земельная реформа. Внедренный в 2001 году запрет на продажу земель сельхозназначения фактически заморозил естественное перетекание земли из собственности тех, кто ее получил бесплатно от колхоза, в собственность тех, кто ее действительно обрабатывает. Открытие рынка земли даст толчок дальнейшему развитию аграрного сектора и притока инвестиций в Украину", - заметил он.

Помимо этого, необходимо внедрить новое трудовое законодательство, провести реформу образования и инноваций, налоговую либерализацию для выведения экономики из тени, приватизацию госимущества и госкомпаний, а также частичную приватизацию "Укрзализныци" путем допуска частных операторов, считает А.Лисситса.

С ним согласен основатель группы T.B.Fruit Тарас Барщовский, который также надеется на ускорение процесса открытия рынка земли с избранием главой государства В.Зеленского.

В то же время он отметил и необходимость развития малых сельхозпредприятий в садоводстве и ягодоводстве, так как "только это может спасти украинское село".

Теги: #аграрный_рынок #зеленский #уза #украина #земельная_реформа #горбачев
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