Экономика

12:27 23.04.2019

Белнефтехим: загрязненная российская нефть начала поступать в ЕС и Украину

3 мин читать
Белнефтехим: загрязненная российская нефть начала поступать в ЕС и Украину

Российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов журналистам в Мозыре во вторник.

"По результатам тех проб, которые отобраны на границе Республики Беларусь и Республики Польша, мы констатировали, что некачественная нефть уже поступила на территорию Евросоюза. Мы также обладаем оперативной информацией, что нефть с измененными характеристиками уже находится на территории Украины", - сказал В.Сизов.

Он добавил, что беларусская сторона "своевременно, когда констатировала проблему с качеством российской нефти у себя на НПЗ в Мозыре, в соответствии с соглашениями, которые есть у трубопроводных организаций, уведомила своих контрагентов (которым осуществляются услуги по транзиту нефти в направлении Западной Европы - ИФ)".

Минск анализирует масштабы ущерба от поступления в страну нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

"Пока идет оценка того, какой ущерб нанесен оборудованию. Более того, если сейчас видны очевидные вещи - пропуски теплообменного оборудования, то внутреннее состояние реакторов и трубопроводов может быть оценено только после проведения капитального ремонта", - сказал В.Сизов.

"Поэтому весь этот блок четко юридически фиксируется с привлечением независимых экспертов, Беларусской торгово-промышленной палаты, чтобы вся необходимая фактура уже была в последующем для претензионной работы", - отметил представитель концерна.

Некачественная нефть пока еще продолжает поступать в Беларусь.

"Пока говорить, что есть какие-то улучшения по потоку нефти, преждевременно", - отметил В.Сизов.

По его словам, в настоящее время лаборатория, которая проводит анализы по хлорорганическим соединениям, работает в перегруженном режиме, поскольку образцы нефти берутся из разных точек.

"Ситуация на самом деле сложная", - заметил В.Сизов.

Беларусская сторона ждет решения ПАО "Транснефть" по увеличению прокачки удовлетворяющей ГОСТу нефти на ОАО "Нафтан" по северной ветке нефтепровода "Дружба" (нефтепровод Сургут-Полоцк), предварительная договоренность есть.

"На наше обращение (в "Транснефть" по вопросу увеличения прокачки нефти по северной ветке - ИФ) последовала реакция, за что мы благодарны российским коллегам. Пока есть предварительная готовность обеспечить прокачку именно по направлению, где нефть не загрязнена", - сказал В.Сизов.

"Я ожидаю официального решения со дня на день", - добавил он.

Концерн "Белнефтехим" поздно вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту".

Беларусская сторона 23 апреля проведет встречу с руководством ПАО "Транснефть", чтобы урегулировать ситуацию и договориться о компенсации издержек. В "Гомельтранснефть Дружба" ожидают, что "чистая" нефть поступит в Белоруссию через 8-10 дней с учетом протяженности нефтепровода.

"Полоцктранснефть Дружба" эксплуатирует проходящие по территории Беларуси участки трансконтинентальных магистральных нефтепроводов Унеча-Полоцк, Сургут-Полоцк и участок нефтепроводов Полоцк-Вентспилс и Полоцк-Биржай-Мажейкяй.

Транзит нефти по северной ветке "Дружбы" в направлении Балтии не ведется с 2006 года.

Теги: #беларусь #россия #украина #белнефтехим #нефть #польша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:57 23.04.2019
Полиция проверяет сообщения о минировании аэропортов в Одессе и Жулянах

Полиция проверяет сообщения о минировании аэропортов в Одессе и Жулянах

12:55 23.04.2019
С полуночи боевики дважды нарушили перемирие

С полуночи боевики дважды нарушили перемирие

12:45 23.04.2019
Команда Зеленского не проводит опрос по роспуску Рады, призывает не распространять информацию с фейковых страниц в соцсетях

Команда Зеленского не проводит опрос по роспуску Рады, призывает не распространять информацию с фейковых страниц в соцсетях

12:43 23.04.2019
Второй тур выборов президента Украины проведен по международным стандартам

Второй тур выборов президента Украины проведен по международным стандартам

12:42 23.04.2019
Второй тур выборов президента Украины проведен по международным стандартам - ENEMO

Второй тур выборов президента Украины проведен по международным стандартам - ENEMO

12:41 23.04.2019
Аграрный бизнес рассчитывает на активизацию Зеленским "земельного" вопроса

Аграрный бизнес рассчитывает на активизацию Зеленским "земельного" вопроса

12:35 23.04.2019
Окружные избиркомы обрабатывают уточненные протоколы с нескольких УИК

Окружные избиркомы обрабатывают уточненные протоколы с нескольких УИК

12:23 23.04.2019
Главный раввин Украины и Киева пожелал Зеленскому сделать Украину успешной и процветающей

Главный раввин Украины и Киева пожелал Зеленскому сделать Украину успешной и процветающей

12:18 23.04.2019
"Народный фронт" в Раде хочет услышать от нового президента о его планах на посту

"Народный фронт" в Раде хочет услышать от нового президента о его планах на посту

11:55 23.04.2019
На Харьковщине локомотив сбил пенсионера

На Харьковщине локомотив сбил пенсионера

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Минске говорят о возможности увеличения поставок темных нефтепродуктов в Украину на фоне российских санкций

Ferrexpo в 2018г сократила чистую прибыль на 15%

Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ в мае для населения и тепловиков на 3,5%

"Нова пошта" разместила дебютный выпуск облигаций на 300 млн грн

Нереформированость судов и правоохранительных органов может свести на нет достижения последних лет – экс-глава НБУ Гонтарева

ПОСЛЕДНЕЕ

Беларусь хочет купить терминалы в портах Прибалтики для импорта нефти морским путем

В Минске говорят о возможности увеличения поставок темных нефтепродуктов в Украину на фоне российских санкций

Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и Балтию

Ferrexpo в 2018г сократила чистую прибыль на 15%

Продажи йогуртов в США падают на фоне роста разнообразия на прилавках

В Тегеране обещают, что экспорт нефти не снизится до нуля из-за американских санкций

Финансовые рынки сдержанно реагируют на итоги выборов президента в Украине

Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ в мае для населения и тепловиков на 3,5%

"Нова пошта" разместила дебютный выпуск облигаций на 300 млн грн

"Нова пошта" разместила дебютный выпуск облигаций на 300 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА