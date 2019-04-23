Экономика

11:42 23.04.2019

Беларусь хочет купить терминалы в портах Прибалтики для импорта нефти морским путем

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Беларусь хочет купить терминалы в портах Прибалтики для импорта нефти морским путем

Беларусь заинтересована в покупке портовой инфраструктуры в странах Балтии, через которую планируется обеспечить альтернативные российскому направлению поставки нефти морским путем.

"Работа ведется на постоянной основе с портами Латвии и Литвы. Но одним из существенных моментов при решении вопросов, связанных с приобретением портовой инфраструктуры, для нас будет являться возможность того или иного терминала по приемке нефти с моря", - сказал заместитель гендиректора "Белорусской нефтяной компании" (БНК) Сергей Гриб журналистам во вторник в Минске.

Он уточнил, что покупка портовых терминалов рассматривается с целью диверсификации импорта нефти с учетом реализации в России налогового маневра, после завершения которого в 2024 году Беларусь будет покупать нефть в РФ по мировым ценам. "Соответственно, да (альтернатива импорту нефти после завершения налогового маневра в РФ - ИФ). Этот вопрос в принципе актуален всегда. Все будет зависеть от условий, которые предложат наши партнеры из Прибалтики", - сказал С.Гриб.

По его словам, Беларусь рассчитывает на ввоз в перспективе через балтийские порты 2,5-3,5 млн тонн нефти в год. "Речь идет об объемах порядка 200-300 тыс. тонн в месяц", - сказал заместитель гендиректора БНК, комментируя требования к емкости портовых терминалов, которые планируется приобрести.

Теги: #прибалтика #порты #нефть #терминалы #беларусь
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