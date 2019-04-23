Экономика

10:45 23.04.2019

Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и Балтию

1 мин читать
Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и Балтию

Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил заместитель гендиректора "Белорусской нефтяной компании" (БНК) Сергей Гриб журналистам во вторник в Минске.

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов - бензинов и дизтоплива в Украину, Балтию и Польшу", - сказал С.Гриб, комментируя последствия сокращения объемов нефтепереработки на белорусских НПЗ из-за поступления некачественной нефти из РФ.

"На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - добавил С.Гриб.

По его словам, "экспорт из Беларуси темных нефтепродуктов сохранен в полном объеме в связи с отсутствием их потребления на внутреннем рынке".

В настоящее время, сообщил С.Гриб, беларусская сторона работает над тем, чтобы "не последовали санкции со стороны контрагентов (внешних - ИФ)".

Он также отметил, что Беларусь самостоятельно обеспечивает потребности внутреннего рынка с учетом принятого в конце прошлого года решения России о запрете поставок нефтепродуктов в республику и сокращения объемов переработки на НПЗ из-за некачественной нефти. "Падение (экспорта - ИФ) произошло в связи с увеличением поставок на внутренний рынок", - сказал С.Гриб.

"Сокращение объемов экспорта происходит для обеспечения потребностей внутреннего рынка нефтепродуктов", - добавил замгендиректора БНК.

Теги: #балтика #беларусь #польша #нефтепродукты #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:09 23.04.2019
Савченко не намерена быть в оппозиции к Зеленскому, поддерживает его предвыборную программу

Савченко не намерена быть в оппозиции к Зеленскому, поддерживает его предвыборную программу

10:54 23.04.2019
В Минске говорят о возможности увеличения поставок темных нефтепродуктов в Украину на фоне российских санкций

В Минске говорят о возможности увеличения поставок темных нефтепродуктов в Украину на фоне российских санкций

10:41 23.04.2019
Омелян ожидает принятие радой законопроекта о концессиях до конца апреля

Омелян ожидает принятие радой законопроекта о концессиях до конца апреля

10:39 23.04.2019
Москаль подал заявление об отставке с поста главы Закарпатской облгосадминистрации

Москаль подал заявление об отставке с поста главы Закарпатской облгосадминистрации

10:33 23.04.2019
Суд отказал САП во временном отстранении главы "Спецтехноэкспорта"

Суд отказал САП во временном отстранении главы "Спецтехноэкспорта"

10:24 23.04.2019
Зеленский запустил в Фейсбуке опрос о досрочном роспуске Рады

Зеленский запустил в Фейсбуке опрос о досрочном роспуске Рады

10:13 23.04.2019
Ferrexpo в 2018г сократила чистую прибыль на 15%

Ferrexpo в 2018г сократила чистую прибыль на 15%

10:00 23.04.2019
Судья Окружного админсуда Киева подал иск против Порошенко

Судья Окружного админсуда Киева подал иск против Порошенко

09:47 23.04.2019
В Украине будет пять выходных дней подряд

В Украине будет пять выходных дней подряд

09:42 23.04.2019
Нардеп Савченко, находившаяся в СИЗО больше года, прибыла в Раду

Нардеп Савченко, находившаяся в СИЗО больше года, прибыла в Раду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Минске говорят о возможности увеличения поставок темных нефтепродуктов в Украину на фоне российских санкций

Ferrexpo в 2018г сократила чистую прибыль на 15%

Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ в мае для населения и тепловиков на 3,5%

"Нова пошта" разместила дебютный выпуск облигаций на 300 млн грн

Нереформированость судов и правоохранительных органов может свести на нет достижения последних лет – экс-глава НБУ Гонтарева

ПОСЛЕДНЕЕ

Продажи йогуртов в США падают на фоне роста разнообразия на прилавках

В Тегеране обещают, что экспорт нефти не снизится до нуля из-за американских санкций

Финансовые рынки сдержанно реагируют на итоги выборов президента в Украине

Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ в мае для населения и тепловиков на 3,5%

"Нова пошта" разместила дебютный выпуск облигаций на 300 млн грн

"Нова пошта" разместила дебютный выпуск облигаций на 300 млн грн

Мининфраструктуры отказалось от планов запретить пассажирские самолеты старше 20 лет

Аграрии надеются на сохранение команд профильных ведомств после президентских выборов

Аграрный бизнес рассчитывает на активизацию Зеленским "земельного" вопроса

Цены на нефть растут на новостях по Ирану, Brent приближается к $74 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА