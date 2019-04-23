Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и Балтию

Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил заместитель гендиректора "Белорусской нефтяной компании" (БНК) Сергей Гриб журналистам во вторник в Минске.

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов - бензинов и дизтоплива в Украину, Балтию и Польшу", - сказал С.Гриб, комментируя последствия сокращения объемов нефтепереработки на белорусских НПЗ из-за поступления некачественной нефти из РФ.

"На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - добавил С.Гриб.

По его словам, "экспорт из Беларуси темных нефтепродуктов сохранен в полном объеме в связи с отсутствием их потребления на внутреннем рынке".

В настоящее время, сообщил С.Гриб, беларусская сторона работает над тем, чтобы "не последовали санкции со стороны контрагентов (внешних - ИФ)".

Он также отметил, что Беларусь самостоятельно обеспечивает потребности внутреннего рынка с учетом принятого в конце прошлого года решения России о запрете поставок нефтепродуктов в республику и сокращения объемов переработки на НПЗ из-за некачественной нефти. "Падение (экспорта - ИФ) произошло в связи с увеличением поставок на внутренний рынок", - сказал С.Гриб.

"Сокращение объемов экспорта происходит для обеспечения потребностей внутреннего рынка нефтепродуктов", - добавил замгендиректора БНК.