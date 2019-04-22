Экономика

17:41 22.04.2019

Нереформированость судов и правоохранительных органов может свести на нет достижения последних лет – экс-глава НБУ Гонтарева

2 мин читать
Нереформированость судов и правоохранительных органов может свести на нет достижения последних лет – экс-глава НБУ Гонтарева

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает последние решения судов первых инстанций о неправомерности действий по национализации ПриватБанка и вызов ее в Генпрокуратуру для вручения подозрения в рамках "дела Курченко" попыткой дискредитации достижений в финансовом секторе.

"Главная проблема нашей страны - это нереформированость судов и правоохранительных органов, и теперь все это может свести на нет все наши достижения последних лет", – сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В.Гонтарева отметила, что никогда не видела и не была знакома ни с бывшим президентом Виктором Януковичем, ни с бывшим главой НБУ и экс-первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, ни с беглым бизнесменом Сергеем Курченко.

"И никаким боком даже рядом не проходила в сделке, по которой они мне сфабриковали подозрения", – подчеркнула она.

В.Гонтарева указала, что сейчас живет и работает в Лондоне и готова там встретиться с прокуратурой и дать все показания.

"Они же не раз летали к (экс-владельцу ПриватБанка Игорю) Коломойскому в Швейцарию и (бизнесмену Дмитрию) Фирташу в Австрию, так что пусть прилетают в Лондон. Хочу заметить одно - то, что я главный враг Коломойского, он не скрывал во всех публичных интервью. Так что это знает не только он, а и весь мир", – заявила экс-глава НБУ.

Как сообщалось, Генпрокуратура Украины в понедельник разместила на своем сайте повестки экс-главе администрации президента (АП) Борису Ложкину, замглаве АП Алексею Филатову, В.Гонтаревой, экс-главе Минприроды и владельцу газодобывающей группы Burisma Николаю Злочевскому, совладельцу инвестгруппы ICU Константину Стеценко.

Теги: #гонтарева #нбу #приватбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:32 22.04.2019
Апелляционный админсуд перенес на 13 мая рассмотрение дела относительно оснований для национализации ПриватБанка

Апелляционный админсуд перенес на 13 мая рассмотрение дела относительно оснований для национализации ПриватБанка

14:29 22.04.2019
Генпрокуратура вызывает Ложкина, Гонтареву и Филатова для вручения подозрения и допроса по "делу Курченко"

Генпрокуратура вызывает Ложкина, Гонтареву и Филатова для вручения подозрения и допроса по "делу Курченко"

18:32 21.04.2019
Данилюк: Государство обеспечит стабильность ПриватБанка, клиентам не стоит волноваться

Данилюк: Государство обеспечит стабильность ПриватБанка, клиентам не стоит волноваться

21:30 19.04.2019
НБУ, Минфин и ФГВФЛ обновят план действий по правовой защите после решения админсуда о денационализации ПриватБанк

НБУ, Минфин и ФГВФЛ обновят план действий по правовой защите после решения админсуда о денационализации ПриватБанк

20:21 19.04.2019
Трансформация Приватбанка – достижение проводимых в стране реформ и один из ключевых маркеров оздоровления банковского сектора Украины – посол Франции

Трансформация Приватбанка – достижение проводимых в стране реформ и один из ключевых маркеров оздоровления банковского сектора Украины – посол Франции

18:26 19.04.2019
Глава Совета НБУ: реакция финрынка на решение суда по ПриватБанку - временная

Глава Совета НБУ: реакция финрынка на решение суда по ПриватБанку - временная

17:54 19.04.2019
НБУ обновил порядок проведения проверок по вопросам деятельности платежных систем в Украине

НБУ обновил порядок проведения проверок по вопросам деятельности платежных систем в Украине

17:27 19.04.2019
Реформа корпоративного управления ПриватБанка положительно отразилась на устойчивости банковской системы - МВФ

Реформа корпоративного управления ПриватБанка положительно отразилась на устойчивости банковской системы - МВФ

16:02 19.04.2019
Админсуд отменил решение НБУ о перечне связанных с ПриватБанком лиц

Админсуд отменил решение НБУ о перечне связанных с ПриватБанком лиц

14:15 19.04.2019
Председатель Окружного админсуда Киева Вовк расценивает высказывания президента как вмешательство в деятельность судей

Председатель Окружного админсуда Киева Вовк расценивает высказывания президента как вмешательство в деятельность судей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Morgan Stanley прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 2,7% в 2019г при ослаблении курса до 30,5 грн/$1

Победа Зеленского на президентских выборах не окажет существенного влияния на курс гривни - банкиры

Конкурс на должность главы Госналоговой службы могут заблокировать 2 судебных иска - Минфин

ЕБА назвала 7 ожидаемых от президента первоочередных шагов

Украина увеличила запасы в ПХГ на 0,3 млрд куб. м

ПОСЛЕДНЕЕ

Аграрии надеются на сохранение команд профильных ведомств после президентских выборов

Аграрный бизнес рассчитывает на активизацию Зеленским "земельного" вопроса

Цены на нефть растут на новостях по Ирану, Brent приближается к $74 за баррель

Украине срочно следует откорректировать госполитику в области поддержки ВИЭ – "Укрэнерго"

Порошенко обсудил с Нетаньяху ожидаемый запуск Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем

Украине срочно следует принять закон о стратегических резервах нефти и нефтепродуктов - нардеп

"Укртранснафта" усилила контроль качества российской нефти

Morgan Stanley прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 2,7% в 2019г при ослаблении курса до 30,5 грн/$1

Победа Зеленского на президентских выборах не окажет существенного влияния на курс гривни - банкиры

Рынки ожидали победы Зеленского, маркером для них остается сотрудничество с МВФ – аналитик "Конкорд Капитал"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА