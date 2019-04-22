Нереформированость судов и правоохранительных органов может свести на нет достижения последних лет – экс-глава НБУ Гонтарева

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает последние решения судов первых инстанций о неправомерности действий по национализации ПриватБанка и вызов ее в Генпрокуратуру для вручения подозрения в рамках "дела Курченко" попыткой дискредитации достижений в финансовом секторе.

"Главная проблема нашей страны - это нереформированость судов и правоохранительных органов, и теперь все это может свести на нет все наши достижения последних лет", – сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В.Гонтарева отметила, что никогда не видела и не была знакома ни с бывшим президентом Виктором Януковичем, ни с бывшим главой НБУ и экс-первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, ни с беглым бизнесменом Сергеем Курченко.

"И никаким боком даже рядом не проходила в сделке, по которой они мне сфабриковали подозрения", – подчеркнула она.

В.Гонтарева указала, что сейчас живет и работает в Лондоне и готова там встретиться с прокуратурой и дать все показания.

"Они же не раз летали к (экс-владельцу ПриватБанка Игорю) Коломойскому в Швейцарию и (бизнесмену Дмитрию) Фирташу в Австрию, так что пусть прилетают в Лондон. Хочу заметить одно - то, что я главный враг Коломойского, он не скрывал во всех публичных интервью. Так что это знает не только он, а и весь мир", – заявила экс-глава НБУ.

Как сообщалось, Генпрокуратура Украины в понедельник разместила на своем сайте повестки экс-главе администрации президента (АП) Борису Ложкину, замглаве АП Алексею Филатову, В.Гонтаревой, экс-главе Минприроды и владельцу газодобывающей группы Burisma Николаю Злочевскому, совладельцу инвестгруппы ICU Константину Стеценко.