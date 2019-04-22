"Укртранснафта" усилила контроль качества российской нефти

АО "Укртранснафта" усилила контроль качества нефти после уведомления ОАО "Гомельтранснефть "Дружба" (Беларусь) о поступлении некачественной нефти с участка магистрального нефтепровода "Транснефть-Дружба" (РФ).

В украинской компании напомнили, что лабораторные исследования ЛПДС "Мозырь" (Беларусь) выявили значительное превышение допустимой нормы показателя доли органических хлоридов в нефти, которая поступает из России.

При этом в "Укртранснафте" отметили, что транспортировка и использование нефти ненадлежащего качества создает риски повреждений технологического оборудования компании (трубопроводов, нефтяных насосов и резервуаров).

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Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Концерн "Белнефтехим" заявил о временном ограничении экспортных поставок нефтепродуктов из Беларуси с учетом роста внутренних потребностей в связи с проведением посевной кампании.

"Мозырский НПЗ" из-за поступления некачественной российской нефти вынужден был демонтировать для последующего ремонта установку ЛК6У N2 секции С-100, предназначенную для первичной переработки.

Руководство концерна намерено требовать от ПАО "Транснефть" возмещения издержек из-за поступления в нефтепровод некачественной российской нефти.

В заявлении министерства энергетики РФ говорилось, что проблемы ухудшения качества нефти на западном направлении носят технический характер и будут устранены в ближайшее время. Ранее из Минска пришло сообщение о том, что источник загрязнения поставляемой в Белоруссию нефти обнаружен на участке Самара-Унеча.