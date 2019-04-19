Экономика

18:31 19.04.2019

Glovo анонсировал запуск во Львове 22 апреля

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Glovo анонсировал запуск во Львове 22 апреля

Международный сервис по доставке товаров курьерами Glovo запустит свою роботу во Львове 22 апреля 2019 года, сообщил генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский в ходе Sup Day Forum 2019.

"Мы уже почти в пяти городах Украины. Почти…Потому, что Львов запускается в понедельник", – сказал он, выступая в ходе форума.

Помимо Киева и Львова, сервис работает также в Харькове, Днепре, Одессе.

Компания рассматривает также возможность запуска сервиса в таких городах, как Винница, Запорожье, Николаев.

"Мы смотрим на города с населением более 200 тыс. человек. Это может быть Винница, Запорожье, Николаев. Но следует еще поехать в эти города и оценить их потенциал с точки зрения наличия ресторанов", – отметил Д. Расновский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, на запуск сервиса в новом городе необходимо около месяца.

"За месяц принимаем решение, отправляем команду, устанавливаем все – и запускаемся. У нас еще в "лонг-листе" порядка 15 городов, где мы можем запуститься", – сказал Д. Расновский.

"Я верю, что мы можем достичь показателя в 1 млн заказов в месяц к концу 2019 года. Если брать все европейские страны, то Украине понадобилось меньше всего времени, чтобы выйти на 100 тыс. заказов в месяц", – добавил Д.Расновский, однако не уточнил текущие показатели работы компании.

По его словам, в запустившемся осенью 2018 года сервисе в настоящее время работает около 5 тыс. активных курьеров в месяц, при чем активным считается курьер, завершивший хотя бы один заказ.

"Если сравнить март с декабрем, мы выросли почти в 10 раз. Мы расширялись во всех направлениях", – прокомментировал он.

При этом около 4% заказов отменяют клиенты, исполнители или курьеры.

"Отказы бывают связаны не только с пользователем, но и с рестораном, например, закончились ингредиенты и он не может выполнить заказ. Или курьер проколол шину и не смог доставить. Клиентских отказов около 1,5%", – уточнил генеральный менеджер Glovo.

Как сообщалось, международный сервис доставки Glovo (Испания) заработал в Киеве в октябре 2018 года.

Теги: #львов #glovo #украина
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