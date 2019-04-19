Экономика

17:54 19.04.2019

НБУ обновил порядок проведения проверок по вопросам деятельности платежных систем в Украине

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НБУ обновил порядок проведения проверок по вопросам деятельности платежных систем в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) обновил порядок проведения проверок относительно соблюдения объектами надзора требований законодательства по вопросам деятельности платежных систем в Украине.

Согласно постановлению правления НБУ от 18 апреля 2019 года № 61 "О внесении изменений в Положение о порядке проведения проверок относительно соблюдения объектами надзора (оверсайта) требований законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем в Украине", которое опубликовано на сайте НБУ в пятницу, и вступает в силу 20 апреля 2019 года, отныне центробанк будет сообщать объектам проверки о проведении плановых выездных проверок не позднее, чем за 20 дней до начала такой проверки (ранее этот срок составлял 10 дней), а также предоставлять им программы таких проверок.

Теги: #нбу #украина #платежные_системы
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