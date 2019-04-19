Обжалование в ВТО запрета РФ на экспорт товаров Украину не имеет перспектив - мнение

Обжалование Украиной введенного Российской Федерацией запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) не имеет перспектив, полагает партнер и руководитель практики международной торговли юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Алена Омельченко.

"Следует учитывать, что в недавнем деле DS512: Россия – меры в отношении транзита третейская группа установила, что РФ правомерно сослалась на исключение по соображениям безопасности и ее меры не нарушают норм соглашений ВТО. Можно предположить, что Россия сможет обосновать и новые ограничения тем же исключением. Потому новый спор в ВТО не представляется перспективным", – пояснила А.Омельченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как уточнили в "Ильяшев и Партнеры", подобные споры находятся вне компетенции международных коммерческих арбитражей.

"Возможные действия со стороны Украины – встречные меры", – полагает А.Омельченко.

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года правительство РФ сообщило о введении с 1 июня 2019 года запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину в ответ на расширение Украиной списка запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров.

В перечень товаров, запрещенных к экспорту в Украину, попали: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород (код ТНВЭД 2709), вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, кокс нефтяной, битум нефтяной, смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий).

В тоже время ряд нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710) – прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы будут экспортироваться из РФ в Украину по спецразрешениям, выдаваемым министерством экономического развития России.